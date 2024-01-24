فيديو| الأوقاف لـ"اليوم": حصر 14 ألف وقف بالمملكة.. وعين زبيدة "الأقدم" تاريخيًا



حدثنا عن الأوقاف في المنطقة الشرقية وتنوعها؟

كم يبلغ عدد الأوقاف في المملكة؟

ما هي العقبات التي واجهت الهيئة في حصر الأوقاف وكيف عالجتها؟

دور التقنية في إدارة الأوقاف؟

ما هي آخر الإحصائيات المحدثة عن الصناديق الوقفية المرخصة؟

المنطقة الشرقية زاخرة بالأوقاف وأيضًا متنوعة والعمل الذي تم مع عدد من الجهات من أجل حصر هذه الأوقاف، حيث قامت الهيئة بعمل حصر الأوقاف في مختلف مناطق المملكة اليوم الحمد لله نعمل على تنمية هذه الأوقاف، وكذلك الحرص على شروط وقفيتها.وتعد منطقة الأحساء من أعرق المناطق إضافة لمكة والمدينة، فيما يتعلق بالأوقاف حيث تزخر بأوقاف عريقة جدًا، وكذلك هناك التنوع الموجود سواء كانت أوقاف زراعية، أو عقارية أو أيضًا مكتبات ومدارس وقفية متنوعة في منظومة الأوقاف على مستوى منطقة الأحساء والمنطقة الشرقية، ونتطلع إلى زيادة أعداد الواقفين في جميع مناطق المملكة.يتجاوز عدد الاوقاف في المملكة أكثر من 14 ألف وقف وهذا الحمد لله سيكون له أثاره الإيجابية في المستقبل على تنمية وتطوير المجالات التنموية في مختلف المجالات.عدم وجود قاعدة بيانات للأوقاف، توضح عدد الوحدات الوقفية وحجمها ومجالات عملها ونطاقها الجغرافي، وأيضًا صعوبة صياغة الصكوك الوقفية القديمة والحاجة لإعادة تحديثها وفرزها.مجال التحول الرقمي فقد حققت الهيئة ارتفاعًا في قياس النضج الرقمي لمواكبة التحولات المتسارعة في مختلف القطاعات للوصول لرقمنه شاملة لجميع الخدمات التي تقدمها الهيئة.تجاوز حجم صافي أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة في المملكة حتى العام الجاري 2023م حاجز النصف مليار ريال، لإجمالي 24 صندوقًا استثماريًا وقفيًا بعد زيادة 13 صندوقًا عن العام السابق.وكشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للأوقاف عن وجود خمسة صناديق استثمارية وقفية خاصة، هي: الدعوة، وإكرام، ومودة، ووقف طيبة المعرفة، والقصيم، فيما وصلت الصناديق الاستثمارية الوقفية العامة إلى 19 صندوقاً، لتشكل في مجملها 24 صندوقًا. وأشار التقرير إلى سعي الهيئة إلى تطوير وتنمية القطاع الوقفي، وتحسين عملية ترخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية، وإجراءاتها الخاصة لتمكين الأفراد والكيانات الوقفية وتحفيزهم، للتوسع في تنفيذ الأعمال في مختلف مجالات الأوقاف الاستثمارية، وفي سبيل ذلك تمت الموافقة على استكمال الإجراءات المتعلقة بالهيئة، لمتابعة منح الموافقة من هيئة السوق المالية على تأسيس ثلاثة عشر صندوقًا استثماريًّا وقفيًّا جديدًا للعام الحالي.