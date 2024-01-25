أمانة الرياض: إغلاق الجسر العلوي للقادم من شرق تقاطع "خريص" مع "الشيخ جابر" باتجاه الجنوب 10 أيام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 9:18 مساءً

تعتزم أمانة منطقة الرياض، إجراء أعمال الصيانة لفواصل التمدد عند تقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر، حيث سيتم إغلاق الجسر العلوي للقادم من الشرق والمتجه جنوباً، إغلاقاً كاملاً لمدة عشرة أيام ابتداءً من اليوم الخميس 25 يناير 2024م. وأوضحت الأمانة أنه بناءً على أعمال الصيانة سيتم تحويل حركة السير على المنحنى القادم من الشرق والمتجه جنوباً، مشيرةً إلى أنه من المخطط إعادة فتح الحركة المرورية يوم السبت 3 فبراير 2024م. وبيّنت أمانة الرياض أن الأعمال تأتي في إطار الصيانة الدورية تحقيقاً لاستدامة الطرق وحفاظاً على مستوى كفاءتها وعملاً على تعزيز التنقل الآمن والارتقاء بتجربة القيادة داخل المدينة.

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