شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة ‏حائل اليوم الجمعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة ‏مساءً. طقس الجمعة وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان - الظهر - جبل اللوز)، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة خاصة على أجزاء من غرب ووسط المملكة.