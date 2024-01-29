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نصائح مهمة من "الدفاع المدني" لضبط سخانات المياه بشكل آمن

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحذر عند استخدام الأجهزة الكهربائية، ومنها سخانات المياه.
وحذرت المديرية من أن تلك السخانات تمثل خطرًا عند ضبطها على درجة حرارة أعلى من المسموح به وفق اشتراطات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

70 درجة مئوية

وأكدت "الدفاع المدني" أهمية ضبط السخانات على درجة حرارة أقل من 70 درجة مئوية، والصيانة الدورية لصمام الأمان، ووصول المياه، وفصل الكهرباء عنها عند انقطاعها. This is a Twitter Status يدعو إلى ضبط سخانات المياه بشكل آمن.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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