نصائح مهمة من "الدفاع المدني" لضبط سخانات المياه بشكل آمن

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحذر عند استخدام الأجهزة الكهربائية، ومنها سخانات المياه.وحذرت المديرية من أن تلك السخانات تمثل خطرًا عند ضبطها على درجة حرارة أعلى من المسموح به وفق اشتراطات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.وأكدت "الدفاع المدني" أهمية ضبط السخانات على درجة حرارة أقل من 70 درجة مئوية، والصيانة الدورية لصمام الأمان، ووصول المياه، وفصل الكهرباء عنها عند انقطاعها.