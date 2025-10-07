اجتماع لجنة انجاح الموسم الشتوي 2025-2026 بالنيل الأبيض

ترأست المهندس وصال الشيخ فرح وزيرة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض بمكتبها الاثنين الاجتماع التمهيدي لانجاح الموسم الزراعى الشتوي 2025-2026، بحضور الأستاذ عبدالله علي محمد من إدارة التخطيط الاقتصادي بوزارة الزراعة والري، ومدير البنك الزراعي بالولاية وعدد من مديري إدارات الوزارة وممثلين للمزارعين، وبحث الاجتماع الترتيبات والاستعدادات للموسم الشتوي مع استصحاب المعوقات التي واجهت الموسم الماضي.

واستعرض الاستاذ ياسر مختار الخطة التأشيرية والمساحة المستهدفة للموسم الشتوي والتي تبلغ 206 الف فدان منها 120 الف فدان لمحصول القمح و40 الف فدان زهرة الشمس ومتبقي المساحة للاعلاف والخضروات ، وقال إن جملة التمويل للموسم حتى مرحلة الحصاد تجاوزت 218 مليار جنيه، كما تطرق لتحديات الموسم الماضي ومقترحات الحلول التي وضعت للموسم المقبل.

وفي ذات السياق تناول مدير البنك الزراعي بالولاية التحديات التي واجهت تمويل الموسم الصيفي، وعزا ذلك لضعف الميزانية والتضحم الكبير وزيادة اسعار الوقود، وأعلن عن خطة البنك لتمويل 55 الف فدان للموسم الشتوي وتحديد الاحتياجات من السماد والجازولين.

فيما أوضح الأستاذ عبدالله علي محمد مدير التخطيط الاقتصادي بوزارة الزراعة والري ان زيارته للولاية جاءت للوقوف على موقف الموسم الزراعي الصيفي والمشاكل والمعوقات و سبل حلها، وبشر المزارعين برفع مطالبهم لوزارة الزراعة والري حتى يتم التدخل ووضع الحلول الناجعة لها.

من جهتها أكدت وزيرة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية المهندس وصال الشيخ أن وزارتها وضعت خطة متكاملة للموسم الزراعي الشتوي 2025-2026، وقالت إن الاستعدادات شملت هذا الموسم تأهيل قنوات الري المدني والميكانيكي بالإضافة إلى كهربة عدد من المشاريع الزراعية، وثمنت الشراكات التعاقدية مع المستثمرين بجانب تدخلات المنظمات الكبيرة في دعم صغار المزارعين.