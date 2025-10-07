جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك وابنيها في ظهور نادر على السجادة الحمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 12:58 مساءً - فيما يبدو أن ما فشل فيه الحب تُصلحه السجادة الحمراء، بعد أن طوى الزوجان السابقان جينيفر لوبيز وبن أفليك فصل الزوجية من حياتهما، حيث اجتمع نجما هوليوود على السجادة الحمراء؛ لحضور العرض الخاص لفيلم "قبلة المرأة العنكبوتية" Kiss of a Spider Woman في نيويورك، الذي تلعب فيه لوبيز البطولة، بينما يقف أفليك خلف الكاميرات كأحد منتجيه، حيث أنتجت الفيلم شركة الإنتاج Artist Equity؛ التابعة لـ أفليك ومات ديمون.

ولم يقتصر حضور العرض الخاص على ثنائي هوليوود المميز، الذي لُقِّب بـ"بينيفر"، بل اصطحبت لوبيز توأميها ماكس وإيمي، البالغيْن من العمر 17 عاماً، واللذيْن تشاركهما مع زوجها السابق مارك أنتوني.

جينيفر لوبيز وبن أفليك يبدوان بمعنويات مرتفعة

وقف الزوجان السابقان جينيفر لوبيز وبن أفليك بجانب بعضهما البعض، في حضور العرض الخاص لفيلم "قبلة المرأة العنكبوتية" Kiss of a Spider Woman، وكانت السعادة والابتسامة -اللتان لم تكونا ظاهرتيْن في زواجهما- واضحتيْن عليهما أثناء التقاط الصور، وقد اكتملت ملامحهما بانضمام توأميها ماكس وإيمي.

وقد ارتدت لوبيز فستاناً أنيقاً مُصمّماً بنقشة زهور باللونين البني والرمادي الفاتح، مُحافظاً على طابع الفيلم، بصدرية سوداء مُنسّقة تُشبه العنكبوت. وأبقت شعرها مُثبّتاً للخلف، مع ترك خصلتين من الأمام تُحيطان بوجهها.

وقد شاركت لوبيز مجموعة من صور الحدث عبر حسابها الخاص على إنستغرام، تجمعها بتوأميها وفريق عمل الفيلم، ولكن كان من الملاحظ أنها لم ترفق أي صورة لـ أفليك في مشاركتها.

جينيفر لوبيز تتحدث عن طلاقها من بن أفليك

في مقابلة مع برنامج Today، يوم أمس 6 أكتوبر، للحديث عن فيلمها الأخير "قبلة المرأة العنكبوتية"، سُئلت لوبيز عن طلاقها من بن أفليك، حيث قال لها مقدم البرنامج: "أثناء تصوير هذا الفيلم الموسيقي، تم الانتهاء من طلاقك مع بن أيضاً"، فأجابت لوبيز قائلة: "لولا بن، لما صُنع الفيلم، وسأُنسب إليه هذا الفضل دائماً". وأضافت، فيما يتعلق بطلاقهما: "الأمور تحدث؛ علينا أن نستمر".

وفي لقاءٍ سابق من الشهر الماضي ببرنامج Sunday Morning، المذاع على قناة CBS News، تحدثت جينيفر لوبيز عن انفصالها من أفليك، وقالت إنه أفضل شيء حدث لها على الإطلاق، لأنه غيّرها، وساعدها على النضوج بالطريقة التي كانت تحتاجها.

الانفصال وقت العمل على فيلم Kiss of the Spider Woman

عملت جينيفر لوبيز على فيلمها Kiss of the Spider Woman-الذي يعمل أفليك كمنتج منفذ له- خلال فترة عصيبة من حياتها، وهي الانفصال عن زوجها السابق بن أفليك والسير في إجراءات الطلاق الذي انتهى في يناير الماضي، وقت عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي.

وعما شعرت به خلال تصويرها الفيلم في تلك الظروف التي مرت بها، قالت: "لقد كان وقتاً عصيباً حقاً. في كل لحظة في موقع التصوير، وفي كل لحظة كنت أؤدي فيها هذا الدور، كنت أشعر بسعادة غامرة"، ولكنها عندما كانت تعود للمنزل تتلاشى هذه السعادة، وكانت تقول لنفسها: "كيف لي أن أتأقلم مع هذه الظروف؟".

جينيفر لوبيز وبن أفليك: حب وهجر ثم زواج وطلاق

التقى الثنائي الشهير بـ"بينيفر" أول مرة عام 2002، ومن هنا اندلعت شرارة الحب بينهما، لكن هذه القصة لم تنتهِ النهاية السعيدة، على الرغم من التخطيط للخطوبة والزواج، فقد انفصلا عام 2004، وسار كلٌ منهما في طريقه بعلاقات جديدة.

تزوجت لوبيز من مارك أنتوني من عام 2004 وحتى عام 2014، ولديهما التوأم ماكس وإيمي. أما بن أفليك فقد تزوج من جينيفر غارنر من عام 2005، حتى عام 2018، وأنجبا فيوليت، وسيرافينا، وصامويل.

عاد الثنائي لقصة حبهما مرة أخرى عام 2021، وتزوجا عام 2022، ولكن كالقصة الأولى؛ انتهى زواجهما بعد عامين، حيث انفصلا مجدداً في أبريل 2024، وقد تقدّمت لوبيز بطلب الطلاق في أغسطس من نفس العام، مشيرةً إلى خلافات لا يمكن حلها، وتم الانفصال رسمياً في فبراير 2025.

قرر الزوجان الانفصال في النهاية، وتقدمت لوبيز بطلب الطلاق بعد عامين بالضبط، وتم الطلاق رسمياً بينهما في يناير الماضي، وأعلنت المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنجلوس، في فبراير، أن زواج أفليك من لوبيز قد تم حله، وأن الزوجين أصبحا عازبيْن قانونياً، وفقاً لوثائق المحكمة التي حصلت عليها مجلة People.

قصة فيلم Kiss of the Spider Woman

تدور أحداث الفيلم حول فالنتين، وهو سجين سياسي خلال الحرب الأهلية في الأرجنتين في الثمانينيات، يتقاسم زنزانة مع مولينا. تنشأ رابطة غير متوقعة عندما يروي مولينا قصة موسيقية هوليوودية من بطولة إنغريد لونا.

يشارك لوبيز في بطولة الفيلم كل من دييغو لونا، الذي غاب عن العرض، وتوناتيو. هذا ولم يتم تحديد موزع أو تاريخ إصدار الفيلم.

ويُعتبر الفيلم إعادة تصور لفيلم جون كاندر وفريد إيب وتيرينس ماكنالي، المقتبس من رواية الكاتب الأرجنتيني مانويل بويج عام 1976، وأيضاً لفيلم غير موسيقي عام 1985 مقتبس من الرواية نفسها، بطولة ويليام هيرت وراؤول جوليا وسونيا براغا.

ويصف ملخص رسمي لمهرجان صندانس السينمائي للفيلم الجديد ما يلي: "دراما تاريخية وسياسية غنية بالنصوص مع الإسراف الملون المبهرج لموسيقى هوليوود القديمة"، وأضاف الملخص: "لوبيز هي سارقة مذهلة للمشهد في أداء مميز لمسيرتها المهنية بدور لونا/أورورا، مع أرقام موسيقية مذهلة تؤكد براعة رقصها وصوتها".

وفي مقابلة على برنامج Live with Kelly and Mark، في مايو من العام الماضي، وصفت لوبيز الفيلم بأنه مرهق؛ لأنها تقوم فيه بالغناء والرقص.

