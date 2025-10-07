اخبار الخليج / اخبار الإمارات

قرقاش يلتقي مستشار رئيس الوزراء الكندي

0 نشر
0 تبليغ

قرقاش يلتقي مستشار رئيس الوزراء الكندي

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة بمعالي السيد سكوت غيلمور مستشار رئيس الوزراء الكندي لشؤون السياسة الخارجية والدفاع والأمن.

وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها.

حضر اللقاء ألكسندر ليفيك نائب وزير الخارجية الكندي المساعد للشؤون الأوروبية والقطب الشمالي والشرق الأوسط، ورادها كريشنا باندي، سفير كندا لدى الدولة. 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا