تكنولوجيا: سلسلة Galaxy S22 تبدأ في الحصول على تحديث One UI 8 الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق واجهة One UI 8 المستندة إلى اندرويد 16 لسلسلة Galaxy S25 في منتصف سبتمبر، ثم وصولها إلى أجهزة Galaxy S23 في نهاية الشهر الماضي، بدأت سامسونج الآن رسميًا في طرح التحديث لسلسلة Galaxy S22.

تم رصد التحديث حاليًا في تركيا، ويحمل رقم الإصدار S90xBXXUIGYI7، ويصل عبر الهواء (OTA) بحجم يبلغ حوالي 3.1 جيجابايت، كما يتضمن تصحيحات الأمان الخاصة بشهر سبتمبر 2025.

ومن اللافت أن أجهزة سلسلة Galaxy S22 كانت قد وُعدت بالحصول على أربع تحديثات رئيسية لنظام اندرويد. وبما أنها أُطلقت في الأصل مع اندرويد 12، فإن هذا التحديث إلى اندرويد 16 سيكون الأخير من نوعه لهذه السلسلة، ما لم تقرر سامسونج تغيير سياستها. وهو أمر غير متوقع في الوقت الحالي.

ورغم أن الأجهزة لن تتلقى تحديثات كبرى بعد الآن، إلا أنها ستستمر في الحصول على التحديثات الأمنية لفترة إضافية. ويُذكر أن سامسونج وسّعت مؤخرًا فترة الدعم البرمجي لأجهزتها الرائدة لتصل إلى سبع سنوات من تحديثات اندرويد والأمان، وهو ما يمنح المستخدمين الجدد فترة دعم أطول من أي وقت مضى.

المصدر