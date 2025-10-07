تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 07-10-2025

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليستقر من جديد دون مستوى المقاومة المحوري 61.50$ ليعلن تماسك تلك المقاومة، ما يضاعف من الضغط السلبي خاصة ويأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد تكوينها لدايفرجنس سلبي عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.

