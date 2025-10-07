- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 07-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-07 10:55AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليستقر من جديد دون مستوى المقاومة المحوري 61.50$ ليعلن تماسك تلك المقاومة، ما يضاعف من الضغط السلبي خاصة ويأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد تكوينها لدايفرجنس سلبي عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.
