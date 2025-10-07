تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 07-10-2025

استقر سعر الفضة (SILVER) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تراجع خلال تحركاته المبكرة لهذا اليوم بهدف جني الأرباح وتصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، لينجح في تقليص تلك الخسائر مع بداية ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، كإشارة إيجابية على عزم السعر للتعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط اتجاه، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافيه.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل