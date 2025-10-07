اخبار العالم / اخبار العراق

السامرائي يلتقي عددا من مرشحي تحالف العزم في ديالى

السامرائي يلتقي عددا من مرشحي تحالف العزم في ديالى

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السامرائي التقى مرشحي التحالف إقبال اللهيبي وإسراء العزاوي ورعد كركوش النداوي وعمر الخزرجي وزينب المجمعي ورسول الجبوري ومحمد عبد اللطيف العميري ومظفر الكرخي و رأفت المجمعي كلٌّ على حدة بحضور نيابي ورسمي وعدد من قيادات تحالف العزم يرافقهم جمع من شيوخ ووجهاء المحافظة والداعمين للحملة الانتخابية".

وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاءات بحث أوضاع المحافظة واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية إلى جانب مناقشة سبل دعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم في ديالى وتعزيز تفاعل المرشحين مع جمهورهم بما يسهم في تحقيق حضور واسع للتحالف وترسيخ مشروعه الوطني لخدمة المواطنين واستحقاقات المرحلة المقبلة".
