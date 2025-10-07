منه شلبي تعلق على مقارنتها بماجد الكدواني في هيبتا: كان نفسي أتفرج عليه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 02:03 مساءً - على هامش حضورها العرض الخاص لفيلمها "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، علقت النجمة منة شلبي على مقارنة البعض بين دورها ودور النجم ماجد الكدواني في "هيبتا" الجزء الأول؛ مؤكدة أنها لم يحالفها الحظ لمشاهدة الجزء الأول، مشيرة أن أي مقارنة بينها وبين الفنان ماجد الكدواني هو شرف لها.

هكذا علقت منة شلبي على مقارنتها بماجد الكدواني في هيبتا؟

في لقاءٍ لها مع كاميرا موقع "عرب وود" تحدثت النجمة منة شلبي عن دورها في فيلمها ""؛ كما علقت على مقارنة البعض بين دورها في الجزء الثاني وبين دور النجمفي الجزء الأول؛ حيث قالت: "شرف ليا تشبيهي بفنان عظيم مثل ماجد الكدواني"، وأضافت: "كان نفسي أتفرج عليه، بس والله ماعارفة دوره في الفيلم كان ايه؟".

وأكملت منة شلبي: "وأستاذ ماجد الكدواني دا أستاذ عظيم، ولو أتقارنت بماجد أعتقد دي حاجة تسعدني جدًا جدًا، والفيلم ككل تجربة مختلفة ويضم عدد كبير من الممثلين والنجوم الكبار، ويارب بس يعجب الجمهور دا أهم شئ".

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

العرض الخاص لفيلم "هيبتا 2"

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

في سياقٍ آخر، ظهرت النجمةمساء أول أمس الأحد في العرض الخاص، حيث احتفل أبطال الفيلم على رأسهم كريم فهمي، مايان السيد، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم وباقي الأبطال بالعرض الخاص للفيلم، مع وجود عدد كبير من زملائهم من النجوم والإعلاميين لدعمهم وتهنئتهم، وذلك بإحدى السينمات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر طرح الفيلم بالسينمات المصرية يوم 8 أكتوبر الجاري، و9 أكتوبر بجميع الدول العربية.

أطلعوا على منة شلبي وأحمد عز.. ميلاد مشترك وتعاونات فنية صنعت ثنائياً ناجحاً في السينما المصرية

ملامح قصة الفيلم أربع قصص عن تعقيدات الحب

وكشف الإعلان التشويقي الرسميعن ملامح القصة التي يدور حولها العمل، الذي يعَد جزءاً ثانياً من الفيلم الأول الذي تم عرضه عام 2016؛ حيث يضع الفيلم المشاهد أمام حكايات متشابكة تتقاطع فيها التقنية الحديثة مع العاطفة، في تفاعُل يثير التساؤل حول: هل يمكن للآلة أن تقترب من جوهر المشاعر، أم أن الإنسان وحده سيبقى مركز الحب ومصدره الأصيل؟

المحور الأساسي لفيلم "هيبتا- المناظرة الأخيرة" ينطلق من مناظرة تقدّمها شخصية "سارة" التي تجسدها منة شلبي، حيث تحاول تبسيط تعقيدات الحب من خلال أربع قصص مختلفة، تعكس أزمات وتحديات متعددة يواجهها الأبطال، بينما يبقى السؤال الكبير: كيف تتغير مشاعرنا حين تصبح التكنولوجيا جزءًا من حياتنا العاطفية؟

View this post on Instagram A post shared by VOX Studios (@voxstudiosmena)

ويضم فيلم "هيبتا – المناظرة الأخيرة" نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، إضافة إلى ظهور خاص لــ هشام ماجد الذي يضفي عنصر المفاجأة وكذلك الفنان أشرف عبد الباقي، والفيلم عن قصة محمد صادق، وكتب السيناريو محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.

الجزء الأول من فيلم "هيبتا" قام ببطولته عمرو يوسف، ياسمين رئيس، أحمد داود، دينا الشربيني، أحمد مالك، جميلة عوض، شيرين رضا، أنوشكا، أحمد بدير، سلوى محمد علي، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم ماجد الكدواني، نيللي كريم، كندة علوش، هاني عادل، والفيلم مأخوذ عن الرواية التي حققت أعلى المبيعات واعتلت قوائم مبيعات الكتب في مصر لعدة أسابيع، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها في 2014.

تكريم منة شلبي بمهرجان الجونة في دورته الجديدة

https://www.instagram.com/p/DOqK9I1iGzG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOqK9I1iGzG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOqK9I1iGzG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

في سياقٍ آخر، وقبل انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في نسخته الثامنة في الفترة من 16 حتى 24 أكتوبر القادم، أعلنت إدارة المهرجان عن اختيار الفنانة المصرية المتميزةلتكريمها بـ جائزة الإنجاز الإبداعي التي تُمنح هذه الجائزة سنوياً للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما بصمة لا تُمحى في مسيرتهم الإبداعية.

قد يعجبكم في يوم ميلادها..منة شلبي مسيرة حافلة بالأدوار المعقدة

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».