محمد سامي يحتفل بذكرى زواجه الـ 15 من مي عمر: تزوجت حب حياتي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 11:08 صباحاً - بكلماتٍ وجمل حملت في طيات معانيها مشاعر حب ممزوجة برسائل شكر وثناء، احتفل المخرج محمد سامي بذكرى زواجه الـ 15 من الفنانة مي عمر، حيث عبر عن حبه وتقديره لها من خلال منشور رومانسي شاركه على حسابه الرسمي على "إنستغرام".

رسالة رومانسية مؤثرة

وحمل منشور "" مشاعر من الحب والامتنان، وجاء مضمونه كالتالي: "قبل خمسة عشر عامًا، تزوجت ليس فقط حب حياتي، بل أيضًا أعز صديقاتي. أنتِ كل شيء بالنسبة لي. كل نجاح حققته، وكل لحظة جميلة عشتها - كان كل ذلك بفضل دعمكِ. وكل تحدٍّ تجاوزته، لم أتمكن من تجاوزه إلا بفضل وقوفكِ بجانبي".

وأضاف:" أنتِ أطيب وأقوى وأروع شخص عرفته في حياتي. شريكتي، صديقتي، قلبي. شكرًا لكِ على أنكِ أنتِ. أتمنى لكِ سنواتٍ قادمة من الحب والضحك وبناء أحلامنا معًا"، لتتفاعل النجمة مي عمر مع رسالة زوجها المخرج محمد سامي المليئة بالمشاعر، حيث أعربت عن سعادتها بكلماته المؤثرة، وعلقت قائلة: "ذكرى زواج سعيدة يا حبيبي خمسة عشر عامًا وما زلت تضحكني، واحلم معي، وتشعرني بأنني أسعد امرأة في العالم! ستظل دائمًا حبيبي."

https://www.instagram.com/p/DPe150piEuE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPe150piEuE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPe150piEuE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

محمد سامي يتراجع عن الاعتزال ويحضر لمشروع جديد

يُذكر أن محمد سامي تراجع عن اعتزاله، بإعلانه مؤخرًا عن تحضيره لمشروع درامي جديد، قيد الكتابة، يحمل اسم "رد كليتي"، بينما لم يتحدد بعد موعد تنفيذه، إذ أوضح عبر حسابه على "فيس بوك"، مؤخرًا، أن المسلسل يمثل نقلة نوعية في مسيرته الفنية، لافتاً إلى أنه سيكون "الأرقى والأميز" بين أعماله، وسيحظى باحترام وتقدير الجمهور العربي، متوقعاً بحصده لنسب مشاهدات مرتفعة. وأكد على أن المشروع يطرح حكاية لم يتم تناولها من قبل في أي عمل فني محلي أو عالمي، معتبراً أنه يسعى من خلاله لتحقيق المعادلة الصعبة بين الطابع الجماهيري ومتطلبات السوق من جهة، والقيمة الفنية الخالصة من جهةٍ أخرى.

وأضاف "سامي"، أنه اختار أن يخوض تجربة مختلفة تماماً عن أعماله السابقة، مستلهماً نصيحة الناقد طارق الشناوي بضرورة التغيير قبل أن يتشبع الجمهور، كما أعرب في منشوره عن سعادته بما وصفه بـ"القوة" التي بدأ بها المشروع، متمنياً أن يُستكمل بنفس الزخم حتى خروجه إلى النور.

مي عمر تنتظر الغربان

وتنتظرعرض فيلم "الغربان" خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من تصوير كافة مشاهده بعد فترة طويلة من التصوير. وتشاركفي بطولة الفيلم إلى جانب: عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، ميرهان حسين، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي. وتدور أحداثه في عام 1941 عن الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومِل في العلمين.

يمكنكم قراءة... مي عمر برسالة غامضة عن الشماتة.. فماذا تقصد؟!

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».