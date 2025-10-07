تكنولوجيا: تسريب تفاصيل كاميرا هاتف Poco F8 Ultra المعروف أيضًا باسم Redmi K90 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي للكشف قريبًا عن هاتف Redmi K90 Pro في الصين، حيث يقترب موعد مرور عام كامل على إطلاق الجيل السابق في نوفمبر 2024. ومن المتوقع أن يصل الهاتف إلى الأسواق العالمية تحت اسم Poco F8 Ultra، وقد ظهرت اليوم تسريبات جديدة تكشف تفاصيل مهمة عن كاميراته.

تشير المعلومات إلى أن هاتفي Redmi K90 Pro وPoco F8 Ultra سيشتركان في الكاميرا الرئيسية نفسها، والتي تعتمد على مستشعر بحجم 1/1.3 بوصة، يُعتقد أنه المستشعر نفسه المستخدم في هاتف Xiaomi 17 الذي أُعلن عنه مؤخرًا. وبناءً على ذلك، يُتوقع أن تأتي العدسة بفتحة f/1.7 وطول بؤري 23 ملم مع دعم ميزة التثبيت البصري OIS.

يمثل هذا المستشعر ترقية كبيرة مقارنة بمستشعر الجيل السابق في K80 Pro وPoco F7 Ultra، والذي كان بحجم 1/1.55 بوصة فقط، ما يعني أن المستشعر الجديد سيسمح بدخول كمية أكبر من الضوء لتحسين جودة الصور. وتشير التسريبات إلى أن المستشعر سيكون مخصصًا من شركة OmniVision ويحمل شعار Xiaomi Light Fusion.

أما الكاميرا المقربة (التلي فوتو)، فمن المتوقع أن تأتي بتصميم بيريسكوب مع مستشعر بحجم 1/2.76 بوصة، يُرجح أن يكون من نوع Samsung ISOCELL JN5. وإذا صح ذلك، فسيتيح الهاتف تقريبًا بصريًا يتراوح بين 2.5x و3x، مع احتمال أن تعمل العدسة أيضًا ككاميرا ماكرو مقربة.

وفيما يتعلق بالعدسة الواسعة جدًا، فمن المتوقع أن تعتمد على مستشعر OmniVision OV50M بدقة 50 ميجابكسل وحجم 1/2.88 بوصة، ما يمثل ترقية واضحة عن مستشعر الجيل السابق بدقة 32 ميجابكسل وحجم 1/3.42 بوصة.

بشكل عام، يبدو أن Redmi K90 Pro وPoco F8 Ultra سيركّزان بشكل أكبر هذه المرة على جودة التصوير وتطوير تجربة الكاميرا مقارنة بأي من إصدارات السلسلة السابقة، إذا ما صحت هذه التسريبات بالفعل.

المصدر