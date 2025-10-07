تكنولوجيا: مايكروسوفت ألغت مشروع جهاز Xbox المحمول بسبب مطالبة AMD ببيع 10 ملايين وحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات حديثة أن دخول مايكروسوفت إلى سوق أجهزة الألعاب المحمولة كاد أن يسلك مسارًا مختلفًا تمامًا عمّا نراه اليوم. فبدلًا من التعاون مع ASUS لتطوير أجهزة ROG Xbox Ally وAlly X، كانت الشركة تخطط في البداية لإنتاج جهاز Xbox محمول بالكامل من تصميمها الداخلي.

لكن المشروع، وفقًا للمسرب الموثوق KeplerL2، تم إلغاؤه في مرحلة التخطيط بسبب شروط صارمة من شركة AMD. فقد كانت مايكروسوفت تجري محادثات مع AMD لتطوير معالج مخصص (SoC) للجهاز، إلا أن التعاون انهار عندما طالبت AMD بالتزام من مايكروسوفت بإنتاج ما لا يقل عن 10 ملايين وحدة لتعويض تكاليف البحث والتطوير.

واعتبرت مايكروسوفت هذا الشرط مخاطرة كبيرة، خصوصًا في ظل المبيعات المحدودة لأجهزة الألعاب المحمولة المنافسة مثل Steam Deck الذي باع نحو 5 ملايين وحدة فقط، وأجهزة ROG وLegion من ASUS وLenovo التي لم تتجاوز مبيعاتها 1 إلى 2 مليون وحدة.

وأوضح KeplerL2 في منتدى NeoGAF أن المشروع أُلغي لهذا السبب بالتحديد، مشيرًا إلى أن مايكروسوفت لم ترَ في السوق الحالي ما يبرر الالتزام بهذا الرقم الكبير من الإنتاج.

من جهة أخرى، ردّ الصحفي Jez Corden من موقع Windows Central على هذه التسريبات عبر منصة X (تويتر سابقًا)، مؤكدًا أن هذه المعلومات “ليست صحيحة إطلاقًا”، مما أثار جدلًا بين المتابعين حول مدى دقة هذه التقارير.

ومع ذلك، يتوافق هذا الجدل مع تصريحات مايكروسوفت الأخيرة التي أكدت فيها استمرار استثمارها في تطوير أجهزة Xbox من الجيل القادم، بالتعاون مع AMD، وهو ما صرحت به كل من سارة بوند، رئيسة قسم Xbox، وليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة AMD.

وفي الوقت الحالي، تركّز مايكروسوفت على شراكتها مع ASUS لإطلاق جهازي ROG Xbox Ally وAlly X في 16 أكتوبر 2025، واللذين يمثلان نسخة محسّنة من ROG Ally الأصلية، ومصممين خصيصًا لتجربة ألعاب Xbox Game Pass على نظام Windows.

وسيأتي الجهازان بمعالج AMD Ryzen Z1 Extreme، وذاكرة عشوائية 24 جيجابايت LPDDR5X، وشاشة بحجم 7 بوصات بدقة 1080p وتردد 120 هرتز، مع سعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت SSD.

وبينما يقترب موعد الإطلاق، ومع بدء بعض المستخدمين في استلام طلباتهم المسبقة، يتساءل المراقبون عما إذا كانت هذه الخطوة تمثل بداية دخول طويل الأمد لمايكروسوفت في سوق الأجهزة المحمولة، أم أنها مجرد مرحلة انتقالية ضمن استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل أولويات الشركة.

