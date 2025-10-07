تزايد التوقعات بصعود العملات الرقمية البديلة: التفاصيل

سجّلت القيمة السوقية للعملات المشفرة مستوى قياسي بلغ 4.4 تريليون دولار، مدفوعة بارتفاع سعر البيتكوين إلى ذروة جديدة عند 126,000 دولار، إلى جانب مكاسب قوية لدى عدد من العملات الرقمية البديلة، ما أعاد ظهور التوقعات ببدء موجة صعود واسعة في السوق.

منذ بداية العام، ارتفعت سوق الكريبتو بنسبة 30%، مع دخول أكثر من تريليون دولار، إلا أن الذهب تفوّق هذا العام بمكاسب بلغت 50%، مقتربا من مستوى 4,000 دولار.

أشار المحللون إلى أن هذا الصعود تزامن مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، مما دعم الأصول عالية المخاطر.

لفت “Dan Crypto Trades” إلى أن القيمة السوقية الحالية للعملات المشفرة أعلى بـ12% من ذروتها عام 2024، في حين تراجع الدولار بنفس النسبة تقريبا.

The $TOTAL Crypto Market Cap has made a new all time high.



The previous consolidation took about 3 months right on top of the late 2024 post election highs.



All in all, the crypto market cap only trades ~12% higher than those 2024 highs as we speak. Meanwhile, $DXY (USD) is… https://t.co/ED3ILiCj4m pic.twitter.com/UZZKGiIs2x — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) October 7, 2025

أشار “هنريك زيبرغ” إلى بداية تحرك العملات البديلة بعد فترة من التجميع، مرجّحا دخولها في “الموجة الثالثة”، والتي قد تحمل معها تحركات قوية.

بدوره، قال “Kaleo” إن تباطؤ هيمنة البيتكوين قد يُمهّد لما يُعرف بموسم العملات البديلة، خصوصا إذا انخفضت هيمنته إلى ما دون 50%.

لكن مؤشرات موسم العملات البديلة لا تزال دون مستويات التأكيد، حيث تراوحت قراءاتها بين 55 و69، بحسب بيانات من Blockchain Center وBitget وCoinMarketCap وCryptoRank.

من حيث الأداء اليومي، جاءت عملة الايثيريوم في الصدارة بمكاسب 4% عند 4700 دولار، تلتها BNB التي سجّلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1248 دولار.

في ذات الوقت ارتعت عملة دوجكوين إلى 0.266 دولار بنسبة 5.5%، فيما صعدت LINK بنسبة 7.7% إلى 23.50 دولار.

أما العملات الرقمية الأفضل أداء فكانت Plasma (XPL) التي ارتفعت بنسبة 17% إلى 1.04 دولار.

