تقرير: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على عملة A7A5 المستقرة المدعومة بالروبل الروسي

تام شمس - الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 12:33 مساءً - يُقال إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على عملة A7A5 المستقرة المدعومة بالروبل الروسي، والتي تُعد أكبر عملة مستقرة في العالم غير مربوطة بالدولار الأمريكي.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ يوم الاثنين، فإن العقوبات المقترحة ستحظر على المنظمات والأفراد المقيمين في الاتحاد الأوروبي التعامل مباشرة أو بشكل غير مباشر (عبر أطراف ثالثة) مع هذه العملة الرقمية.

كما ذكرت بلومبرغ أن عدة بنوك في روسيا وبيلاروس وآسيا الوسطى باتت أيضًا تحت المجهر، بعد اتهامها بتمكين كيانات خاضعة للعقوبات من تنفيذ معاملات مرتبطة بالعملات المشفرة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن أحدث محاولات الاتحاد الأوروبي لتقييد حركة الأصول الرقمية المرتبطة بروسيا، بعد أن فرض في 19 سبتمبر الماضي عقوبات على منصات تداول العملات المشفرة، حظر بموجبها جميع المعاملات للمقيمين الروس، وقيّد التعاملات مع البنوك الأجنبية المرتبطة بالقطاع المالي الروسي.

تُعد العملات المشفرة واحدة فقط من الأساليب المتعددة التي تعتمدها روسيا لتجنب العقوبات الغربية.

فوفقًا لشركة الاستشارات الأمنية Integrity Risk International، تستخدم موسكو أسطولًا خفيًا يضم مئات السفن لتهريب السلع الخاضعة للعقوبات وإخفاء مصدر النفط، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تداول وسيطة عبر دول أخرى.

كما أشار تقرير صادر عن مركز الأبحاث RAND في ديسمبر 2024 إلى أن روسيا تستخدم تجارة الذهب غير المشروعة لغسل الأموال.

قفزة في القيمة السوقية لعملة A7A5 بعد العقوبات

بعد أسبوع من فرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على منصات الكريبتو، قفزت القيمة السوقية لعملة A7A5 في 26 سبتمبر من نحو 140 مليون دولار إلى أكثر من 491 مليون دولار أي بزيادة تقارب 250% في يوم واحد، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

القيمة السوقية لعملة A7A5 ارتفعت بنسبة 250% بعد أسبوع من العقوبات الأوروبية الأولى. المصدر: CoinMarketCap

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لـ A7A5 نحو 500 مليون دولار حتى يوم الاثنين، أي ما يعادل 43% من إجمالي القيمة السوقية البالغة 1.2 مليار دولار لجميع العملات المستقرة غير المرتبطة بالدولار الأمريكي.

وتأتي عملة EURC المستقرة من Circle، والمربوطة باليورو، في المركز الثاني بقيمة سوقية تبلغ حوالي 255 مليون دولار.

وبحسب بلومبرغ، لا يمكن تنفيذ العقوبات الأوروبية إلا بعد موافقة جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، كما يمكن تعديلها أو تغييرها قبل دخولها حيّز التنفيذ.

ويصف المجلس الأوروبي العقوبات بأنها أداة “تستهدف المسؤولين عن السياسات أو الأفعال التي يسعى الاتحاد الأوروبي للتأثير عليها”، ووسيلة لـ “تحقيق تغيير في سلوك الأطراف المستهدفة بما يخدم أهداف السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي.”

الاتحاد الأوروبي ينضم إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

تأتي العقوبات الأوروبية بعد قيود مماثلة فرضتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة في أغسطس، استهدفت قطاعات مالية يُزعم أنها تُستخدم من قبل روسيا للتحايل على العقوبات الغربية، بما في ذلك بنك كابيتال آسيا الوسطى ومديره كانتيمير تشالباييف.

كما أُدرجت منصتا تداول العملات المشفرة Grinex وMeer في قيرغيزستان على القائمة السوداء، إلى جانب كيانات مرتبطة بالبنية التحتية التي تدعم العملة المستقرة A7A5.

وأُطلقت A7A5 في فبراير على شبكتي إيثريوم وترون من قبل المصرفي المولدوفي إيلان شور وبنك Promsvyazbank الروسي المملوك للدولة.

ووُصفت بأنها “عملة رمزية مدعومة بمحفظة متنوعة من الودائع النقدية المحتفظ بها في بنوك موثوقة ضمن شبكة قيرغيزستان.”

ورغم العقوبات وحظرها في سنغافورة، ظهرت الشركة المطوّرة لـ A7A5 في مؤتمر Token2049 حيث أقامت جناحًا خاصًا وشارك مديرها التنفيذي أوليغ أوجينكو في إحدى الجلسات.

لكن المنظمين قاموا لاحقًا بإزالة المشروع من الحدث وموقعه الإلكتروني.