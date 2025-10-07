السيناتور الأمريكية لوميس: تمويل احتياطي البيتكوين الوطني يمكن أن يبدأ في أي وقت

تام شمس - الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 11:53 صباحاً - أكدت السيناتور الأمريكية الصديقة للعملات المشفرة سينثيا لوميس أن عملية تأمين التمويل لاحتياطي البيتكوين الاستراتيجي الأمريكي (SBR) يمكن أن تبدأ "في أي وقت"، رغم أن الروتين التشريعي لا يزال يعرقل التنفيذ الفعلي.

وقالت لوميس في منشور عبر منصة X يوم الاثنين إن "الإجراءات التشريعية ما تزال بطيئة"، لكنها أضافت أن "بفضل الرئيس ترامب، يمكن البدء في تمويل الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين في أي وقت".

تعليق السيناتور لوميس الأخير حول احتياطي البيتكوين الاستراتيجي. المصدر: سينثيا لوميس

وجاء تعليقها ردًا على منشور لـ جيف بارك، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة ProCap BTC، الذي شارك مقطع فيديو له مع المستثمر المعروف أنتوني بومبلانو يتحدثان فيه عن إمكانات إنشاء احتياطي بيتكوين استراتيجي.

وخلال حديثه، تساءل بارك عمّا يمكن أن يحدث لو أن الحكومة الأمريكية أعادت استثمار أرباحها الورقية المقدّرة بتريليون دولار من الذهب في البيتكوين (BTC).

وقال إن استخدام الحكومة لهذا المبلغ رغم أنه ضخم سيكون "مخاطرة صغيرة نسبيًا" بالنظر إلى الدين العام البالغ نحو 37.88 تريليون دولار.

وأضاف:

"إذا تمكّنا من الاستفادة من الأرباح الورقية للذهب لبناء مركز على البيتكوين، فقد نشهد أمرًا مذهلًا. إذا كنت تمتلك بيتكوين وتتوقع أن يرتفع بنسبة 12% سنويًا، فستحقق عائدًا يبلغ 30 ضعفًا خلال 30 عامًا".

وأشار إلى أن هذا النمو "قد يغطي معظم العجز المالي الحالي في الولايات المتحدة".

وردّت لوميس على ذلك بقولها إن هذا "توضيح رائع لسبب وجوب إنشاء احتياطي البيتكوين وتمرير قانون bitcoin Act".

كيف سيتم تمويل الاحتياطي؟

حتى الآن، لا يزال من غير الواضح كيف سيتم جمع رأس المال اللازم للاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين.

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الحكومة، سيتم تمويل الاحتياطي مبدئيًا من البيتكوين الذي تمتلكه وزارة الخزانة الأمريكية، والذي تمت مصادرته في قضايا مدنية أو جنائية.

كما يشير البيان إلى أنه يمكن اكتساب بيتكوين إضافي بطرق محايدة ماليًا "دون فرض أي تكاليف إضافية على دافعي الضرائب الأمريكيين".

هل تقترب مشتريات الحكومة من البيتكوين؟

مرّ نحو سبعة أشهر منذ توقيع الرئيس دونالد ترامب على المرسوم التنفيذي لإنشاء الاحتياطي، لكن التشكيل الرسمي للكيان لم يُعلن بعد، ما أدى إلى تزايد التكهنات حول موعد الإطلاق الفعلي.

ومع ذلك، يتوقع بعض المراقبين أن تعلن الحكومة قريبًا عن أولى مشترياتها من البيتكوين.

وفي مقابلة مع قناة CNBC نهاية الأسبوع، قال أنتوني بومبلانو إن هناك ثلاثة أمور رئيسية تراقبها الأسواق حاليًا:

"أولها أن الحكومة الأمريكية ستعلن في مرحلة ما أنها بدأت شراء البيتكوين. إنشاء الاحتياطي الأولي ووضع البيتكوين الذي نملكه هناك كان خطوة جيدة، لكنها ليست الطبق الرئيسي".

وأضاف:

"الحدث الحقيقي سيكون عندما يبدأون الشراء الفعلي، وأعتقد أن ذلك سيحدث عاجلًا أم آجلًا".