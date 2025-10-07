أسهم شركات تعدين واحتياطي البيتكوين تحلق مع ارتفاع سعر العملة إلى مستوى قياسي جديد

تام شمس - الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 12:33 مساءً - سجل البيتكوين أعلى سعر له على الإطلاق، ما دفع أسهم شركات التعدين وشركات احتياطي البيتكوين إلى الارتفاع بشكل حاد يوم الاثنين، حيث أنهت معظمها جلسة التداول بمكاسب ثنائية الرقم.

كانت شركة Argo Blockchain أكبر الرابحين عالميًا بين شركات التعدين، إذ قفز سهمها بنسبة 96% تقريبًا في بورصة لندن إلى 5.3 بنسًا (0.07 دولار)، بينما سجلت نظيراتها الأمريكية مكاسب تجاوزت 20% في بعض الحالات.

كما استفادت شركات احتياطي العملات المشفرة من هذا الارتفاع، إذ صعد سهم Eightco Holdings المُرمز (ORBS)، وهي الشركة التي اشترت عملة Worldcoin المُرمز (WLD)، بنسبة 34% ليغلق عند 11 دولارًا، رغم أنه ما زال منخفضًا عن ذروته المسجلة في عام 2025 عند 45 دولارًا عقب إعلان خططها لشراء العملة.

وتأتي هذه المكاسب في ظل موجة صعود أوسع في السوق، حيث أصبح البيتكوين مرتبطًا بشكل متزايد بالأسواق المالية التقليدية، إذ ارتفع مؤشر S&P 500 المهيمن عليه من شركات التكنولوجيا بنسبة 0.36% يوم الثلاثاء.

انتعاش في قطاع تعدين العملات المشفرة

ارتفعت أسهم شركات التعدين الأمريكية بالتزامن مع صعود البيتكوين.

فقد قفز سهم HIVE Digital Technologies المُرمز (HIVE) بأكثر من 25% خلال جلسة التداول، واستمر الزخم بعد الإغلاق بزيادة إضافية بلغت 11% ليصل إلى 6.18 دولارًا.

أسهم HIVE Digital واصلت الصعود بعد إغلاق جلسة الاثنين. المصدر: Google Finance

كما ارتفع سهم Bitfarms المُرمز (BITF) وIREN المُرمز (IREN) بنحو 15% ليغلقا عند 3.46 دولارًا و57.75 دولارًا على التوالي، مع استمرار الارتفاع بعد الإغلاق.

أما Riot Platforms المُرمز (RIOT) فقد ارتفع سهمها بنسبة 10.9% إلى 21.56 دولارًا، في حين قفز سهم MARA Holdings المُرمز (MARA) بنسبة 9.3% إلى 20.57 دولارًا.

تباين في أداء أسهم شركات احتياطي البيتكوين

شهدت شركات شراء واحتفاظ البيتكوين أداءً متباينًا يوم الاثنين. فقد تصدرت شركة DDC Enterprise المُرمز (DDC) المدرجة في نيويورك والمقرّها هونغ كونغ المكاسب بارتفاع 22%.

بينما ارتفع سهم Strategy المُرمز (MSTR)، أحد أكبر مشتري البيتكوين، بنسبة 2.3%، في حين تراجعت GD Culture Group المُرمز (GDC) وStrive المُرمز (ASST) بنسبة 4.2% و2.7% على التوالي.

أما شركة Kindly MD فكانت الأسوأ أداءً، حيث تراجع سهمها بنسبة 8.8% إلى 1.03 دولار، في حين حقق سهم Semler Scientific المُرمز (SMLR) مكسبًا طفيفًا بلغ 0.62% فقط.

شركة Kindly MD كانت الأضعف أداءً بين شركات احتياطي البيتكوين. المصدر: Google Finance

وفي المقابل، تفوقت شركات احتياطي العملات البديلة، إذ ارتفع سهم CEA Industries المُرمز (BNC) وهي شركة تحتفظ بعملة BNB بنسبة 15.6% إلى 9.40 دولارًا، بينما صعد سهم Forward Industries المُرمز (FORD)، التي تمتلك عملة سولانا (SOL)، بنسبة 12.8% إلى 25.43 دولارًا.

البيتكوين يسجل أعلى مستوى له فوق 126,000 دولار

جاءت هذه المكاسب بالتزامن مع ارتفاع البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد بلغ 126,080 دولارًا يوم الاثنين، وفقًا لبيانات CoinGecko.

البيتكوين ظل مستقرًا بعد بلوغه ذروته فوق 126,000 دولار. المصدر: CoinGecko

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تزايد إقبال المستثمرين المؤسسيين على العملة الرقمية، إلى جانب تراجع قيمة الدولار الأمريكي مع هروب المتداولين إلى الاستثمارات غير الأمريكية بسبب سياسات الرسوم الجمركية المتقلبة للرئيس دونالد ترامب.

أما الإيثريوم (ETH) فقد ارتفع بنسبة 3% خلال اليوم الماضي، متداولًا عند 4,675 دولارًا، أي أقل بنسبة 5.3% فقط من أعلى مستوى له في أواخر أغسطس عندما تجاوز 4,900 دولار.