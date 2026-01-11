اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الجهات المختصة بالشارقة تتابع انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في الإمارة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن الجهات المختصة تتابع انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته بعض مناطق الشارقة نتيجة خلل فني طارئ.
وأكد أنه يجري العمل حاليًا على معالجة الوضع وإعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة.كما أكد أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات في حينها.
وقالت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إن الانقطاع المؤقت للتيار الكهربائي نجم عن انقطاع طارئ موضعي أدى إلى تفعيل أنظمة الحماية الآلية حفاظاً على استقرار الشبكة.
وتم التعامل مع الحالة إلى جانب استعادة التيار الكهربائي إلى عدة مناطق لحين إرجاع الخدمة في المناطق المتاثرة تباعاً بعد التأكد من سلامة التشغيل.
وأكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة التزامها بأعلى معايير الاعتمادية واستمرارية الخدمة.

