تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 06-02-2026

نجح سعر المؤشر بالتخلص من الضغوط السلبية بإعادة اختباره للدعم المحوري المتمركز عند 24230.00 ليبدأ بتشكيل موجات صاعدة جديدة باستقراره حاليا قرب 24510.00, نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي ليساهم ذلك بتجديد المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 24620.00 و24760.00.

أما تعرض السعر لضغوط سلبية جديدة وتسلله دون الدعم المحوري, فإن ذلك سيؤكد انتقاله لمرحلة سلبية جديدة لنتوقع تكبده لخسائر جديدة بدأ من 24080.00 و23900.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24400.00 و 24760.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم