الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 06-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 06-02-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 06-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 06-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-06 08:08AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر المؤشر بالتخلص من الضغوط السلبية بإعادة اختباره للدعم المحوري المتمركز عند 24230.00 ليبدأ بتشكيل موجات صاعدة جديدة باستقراره حاليا قرب 24510.00, نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي ليساهم ذلك بتجديد المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 24620.00 و24760.00.

 

أما تعرض السعر لضغوط سلبية جديدة وتسلله دون الدعم المحوري, فإن ذلك سيؤكد انتقاله لمرحلة سلبية جديدة لنتوقع تكبده لخسائر جديدة بدأ من 24080.00 و23900.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24400.00 و 24760.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا