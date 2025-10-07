غادة عادل تكشف مواصفات فتى أحلامها وسبب عملها بعد الانفصال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 11:08 صباحاً - حلَّت الفنانة غادة عادل ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها الجديد الصورة، وكشفت خلال اللقاء عن العديد من الأسرار عن حياتها الشخصية ومشوارها الفني.

مواصفات فتى أحلام غادة عادل

أكدتأنها من الممكن أن تدخل في علاقة عاطفية جديدة خلال الفترة المقبلة، وقالت أن الحب موجود طول الوقت وما زال القلب حي وينبض، فمن المحتمل أن يدق ويعيش حالة حب إذا وجدت الشخص الذي يستحقه، وعن مواصفات فتى أحلامها قالت: "طبعاً لو لقيت إنسان يستحق أكيد هحبه، أي إنسان كويس وقلبه نضيف وطيب أكيد هحبه، أنا بحب الطيبين واللي عندهم رحمة وعطاء ومفيش مصالح".

تحدثت غادة عادل عن مرحلة ما بعد الانفصال عن زوجها المخرج مجدي الهواري، وقالت أنها خلال هذه الفترة مرت بتخبط وعدم استقرار نفسي، وأثر ذلك على حياتها واختيارتها، حتى في اختيارتها الفنية كان تختار تجارب فنية ليست الأفضل، وكان الهدف من العمل هو الحصول على أجر مادي لتنفق على أبنائها.

غادة عادل والتجميل

قصة وصناع "فيها إيه يعني"

تطرقتلتفاصيل خضوعها لعملية تجميل، وأوضحت أنها حقنت الفيلر الدائم خلال السنوات الماضية، وطلبت من الطبيب عدم تغيير ملامح وجهها، وعن مميزات هذه التجربة قالت: "أحلى حاجة في العملية إنها بترجعك أصغر، مش بتغير فيكي حاجة، أنا قولت للدكتور إني مش عايزة أبان متغيرة، ولا أبان أحلى من الطبيعي، كنت عاملة فيلر دائم زمان، وعمل لي مشاكل كتير، ولما شيلته رجع شكلي زي ما أنا".يُشار إلى أنه يُعرض حالياًفيلم "فيها إيه يعني؟" بدرو العرض السينمائي، وهو فيلم سينمائي مصري من إﺧﺮاﺝ عمر رشدي حامد، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ وليد المغازي، ومن بطولة الفنان ماجد الكدواني،، أسماء جلال، ميمي جمال، مصطفى غريب، ريتال عبدالعزيز، عبدالرحمن محمد، أيمن وتار، سليمان عيد، كريم مدحت، وضيف الشرف أحمد سعد.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، ويركز المناقشة حول فكرة الحب والرومانسية بأي مرحلة عمرية، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، ويتذكران الحب الماضي ويواجهان اعتراض منْ حولهم لإحياء هذا الحب من جديد وتتوالى الأحداث للفيلم.

