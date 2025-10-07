المخرجة إنعام محمد علي تكشف مفاجأة عن مسلسل أم كلثوم.. ماعلاقة نبيلة عبيد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 12:58 مساءً - اعتبرت المخرجة إنعام محمد علي أن تجربة تقديم مسلسل «أم كلثوم» كانت من أصعب التجارب التي خاضتها خلال مسيرتها الفنية، لافتة إلى أنها تعرضت لموجة من الشكوك حول قدرتها على تقديم عمل درامي يتعلق بمسيرة "كوكب الشرق"، بدءاً مرحلة التحضير وحتى عرض العمل على الشاشة.

مرحلة اختبار صعبة

أضافت المخرجة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنها لمست الكثير من التساؤلات حول هذا العمل، أبرزها هي كيفية اقناع الجمهور على تصديق الممثلة التي تتقمص شخصية ""، مكملة " الأمر كان تحدياً بكل المقاييس".

وأكدت أن لحظة عرض المسلسل شكلت نقطة التحول، بعدما نجح في كسب تعاطف المشاهدين وتصديقهم، مشددة على أن الفخر الحقيقي تحقق حين آمن الجمهور بأنه يشاهد أم كلثوم الحقيقية، مضيفة: "صابرين تجاوزت أصعب اختبار، والمسلسل انتصر في تقديم صورة تليق بعظمة السيدة أم كلثوم".

مفاجأة المسلسل

وكشفت المخرجة، أن الفنانة نبيلة عبيد كانت من أبرز المرشحات لتجسيد شخصية، خاصةً وأن ملامحها تقاربت بعض الشيء من ملامح كوكب الشرق، خصوصًا بعد تقديمها أحد الأدوار التي غنت فيها بأسلوب الـ«بلاي باك». ومع ذلك، أكدتأنها وجدت فيالخيار الأمثل للدور، رغم اعتراض العديد من الأصوات على اختيارها في ذلك الوقت.

مسلسل " أم كلثوم": رحلة صعود

يروي المسلسل على مدار حلقاته السيرة الذاتية لسيدة الغناء العربي () منذ نشأتها في السنبلاوين ورحلتها مع والدها وأشقائها في غناء الأناشيد الدينية في كافة المناسبات، مرورًا بمشوارها الفني وانتقالها للاستقرار في القاهرة، وقصص الحب التي مرت بها خلال حياتها، ولمعانها الفني حتى تربعت على المشهد الغنائي في مصر، والأزمات التي صادفتها خلال عملها الفني وفي حياتها الاجتماعية.

وبجانب "صابرين" شارك في المسلسل عدد آخر من النجوم، وهم أحمد راتب، كمال أبو رية، حسن حسني، سميرة عبدالعزيز، ناصر سيف، وآخرين، والعمل من تأليف محفوظ عبد الرحمن.

صابرين: ابتعد عن التمثيل بسبب نجاح مسلسل " أم كلثوم"

جدير بالذكر، أن الفنانةقررت الابتعاد عن الساحة الفنية، عقب النجاح الكبير والغير متوقع الذي حققه، قائلة في لقاءٍ تلفزيوني سابق لها: "لم أعتزل التمثيل، ولكن ابتعد لأن النجاح المذهل الذي حققهجعلني اشعر بـ ارتباك كبير".

ونوهت في حديثها، بإنها خلال فترة ابتعدها عن التمثيل قامت بتقديم برنامج تلفزيوني يسلط الضوء على مشاكل السيدات، هذا إلى جانب تقديمها لمسلسل إذاعي مع المخرجة إنعام محمد علي، وبعد مرور3 سنوات عادة مرة آخرى للمشاركة في الأعمال الدرامية.

آخر الأخبار الفنية لصابرين

على جانبٍ آخر، تواصل صابرين تصوير دورها في فيلم "سفاح التجمع"، المستوحى من أحداث واقعية تتناول قصة سفاح عاش بالقاهرة مؤخراً. وتقدم فيه شخصية والدة بطل العمل أحمد الفيشاوي، بينما يشارك في البطولة سينتيا خليفة، انتصار، دنيا سامي، جيسيكا حسام الدين وآخرون. الفيلم من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب وإنتاج أحمد السبكي.

كما تنتظر صابرين عرض فيلم ثالث"بنات الباشا"، المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي. وتشارك في بطولته إلى جانب زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود، وضيفة الشرف سوسن بدر. الفيلم سيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل.

