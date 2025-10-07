بالصور- ألماس وملايين تجمع بين لورين سانشيز وجورجينا رودريغيز في باريس

لفتت لورين سانشيز وجورجينا رودريغيز الأنظار بخواتم الألماس الفاخرة خلال عرض دار Balenciaga في أسبوع الموضة بباريس، حيث جلستا جنبًا إلى جنب في الصّف الأماميّ، مرتديتَين أزياء سوداء بالكامل، بينما خطفت مجوهراتهما الأضواء.

لورين الّتي تزوّجت من مؤسّس “أمازون” جيف بيزوس في حزيران/يونيو ٢٠٢٥، وضعت خاتمها الضّخم المرصّع بماسة بيضاوية على يدها اليسرى، فيما تألّقت جورجينا، البالغة من العمر (واحدًا وثلاثن عامًا)، بخاتمَين مرصّعَين بالألماس على كلتا يديها.

وكان نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو قد قدّم خاتم الخطوبة الماسيّ الفاخر لجورجينا في آب/أغسطس ٢٠٢٥ بعد علاقة دامت ثماني سنوات. أمّا لورين، فكانت قد ظهرت لأوّل مرّة بخاتم من الماس الورديّ عند إعلان خطوبتها من بيزوس، وقدّر خبراء المجوهرات قيمته حينها بنحو مليونَي دولار على الأقل.