نقابة المهندسين في بيروت تختتم مؤتمرها “لبنان في عيون المهندسين والمعماريين” بحفل عشاء احتفالي

اختتمت نقابة المهندسين في بيروت مؤتمرها بعنوان “لبنان في عيون المهندسين والمعماريين”، ضمن فعاليات يوم المهندس والمعمار اللبناني، بحفل عشاء أقيم في صالة الإمارات – حبتور غراند، حضر الحفل حشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية والنقابية والأكاديمية والعسكرية، إلى جانب مهندسين ورجال أعمال.

استُهلت الأمسية بعرض وثائقي يضيء على مسيرة النقابة ودورها الهندسي والوطني، لتتولى بعدها الإعلامية صفاء درويش تقديم الحفل. ثم عرض رئيس اللجنة العلمية وعضو المجلس يوسف غنطوس التوصيات النهائية للمؤتمر، والتي تضمنت ثماني نقاط أساسية ركزت على تطوير التعليم الهندسي وبناء نظام نقل مستدام في لبنان.

وخلال الحفل، دعا نقيب المهندسين في بيروت، المهندس فادي حنا، الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت تكريمًا لأرواح المهندسين والمعماريين الراحلين، قبل أن يستعرض أبرز التحديات التي تواجه النقابة والإنجازات التي تحققت خلال عام على توليه المسؤولية.

وأشار حنا إلى الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها النقابة، حيث لا تزال أكثر من ٤٠٠ مليون دولار من أموالها محتجزة في المصارف، فيما تعاني صناديقها من عجز يهدد استمراريتها، خاصة في ظل التزاماتها تجاه أربعة آلاف متقاعد وخدمة ما يقارب ١٢٠ ألف مهندس وعائلاتهم. كما لفت إلى قدم القوانين الناظمة للمهنة التي تعود إلى عام ١٩٩٧، وإلى فوضى التعليم الهندسي وغياب تقييم علمي للمباني المهددة بالانهيار.

وأكد حنا أن ترشحه للنقابة جاء انطلاقًا من قناعة بضرورة العمل الجماعي بعيدًا عن التذمر، مشددًا على أن النقابة لا تحتاج إلى شخص واحد بل إلى شراكة حقيقية، وأنها ستبقى صامدة بفضل إرادة المهندسين.

كما استعرض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام، ومنها:

إنشاء صناديق جديدة واعتماد آلية دفع حديثة تراعي سنوات الانتساب.

إطلاق مسار “النقابة الرقمية”، وتعديل القوانين وتوحيد الأنظمة مع نقابة طرابلس.

تعديل مرسوم السلامة العامة بالتعاون مع الجهات المختصة.

تنظيم مهنة المستلزمات الزراعية واعتماد “الوصفة الزراعية”.

التعاون مع التعليم العالي لضبط جودة التعليم الهندسي.

إطلاق مواصفة لتقييم الأبنية بالتعاون مع “ليبنور”.

إعادة تأهيل أملاك النقابة وإطلاق مشروع مركز طبي استثماري.

فتح مكاتب النقيب والمجلس أمام المهندسين وتعزيز الشفافية.

تعزيز التواصل مع المهندسين في الخارج وربطهم بالنقابة.

كما أعلن عن إطلاق “نادي المهندس” بإشراف لجنة الرياضة، وبدء التحضيرات للاحتفال باليوبيل الماسي للنقابة عام ٢٠٢٦، مشددًا على أن ملف المتقاعدين سيبقى أولوية قصوى، داعيًا الدولة إلى شراكة جادة لمعالجة الأزمات.

واختُتم الحفل بتكريم عدد من المهندسات والمهندسين الذين مضى على انتسابهم أكثر من ثلاثة عقود في مختلف الفروع، قبل أن يضفي البرنامج الفني أجواء مميزة بمشاركة الفنانة أمل طالب التي قدمت وصلة مسرحية نالت تفاعلًا لافتًا، تلتها فقرة غنائية للفنانة ألين لحود.