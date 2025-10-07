منه شلبي تتحدث عن الحب.. هل ستعلن ارتباطها قريباً؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 02:03 مساءً - احتفلت الفنانة منة شلبي مؤخراً بالعرض الخاص لفيلمها الجديد هيبتا، وعلى هامش حضورها، أجرت العديد من اللقاءات المصورة التي تحدثت فيها عن دورها في العمل ومدى قربه من حياتها الشخصية، وكذلك الحب والمثالية في اختيار شريك الحياة.

التشابة بين شخصية منة شلبي ودورها في هيبتا

تعليق منة شلبي على الحب والارتباط

أكدتأن الشخصية التي تقدمها خلال أحداث العمل تشبهها بشكلٍ كبير، فهي في النهاية أنثى بحاجة للحب، وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي تحققه في الحياة العملية فهي تبحث عن الحب أو تحاول الاكتفاء به بطريقة مختلفة، والشخصية التي تقدمها منة اكتفت بالحب عن طريق الذكاء الاصطناعي واعتبرته شخص حقيقي في حياتها.منة شلبي دائماً ما تتهرب من الإجابة عن الارتباط والحياة الشخصية، على الرغم من اهتمام جمهورها ومحبيها بهذا الأمر، لكن هذه المرة عبرت عن رأيها في الحب وأنباء ارتباطها المتكررة، ومازحت الحضور: "قولي يارب، مفيش حبيب مثالي، في حبيب متفقه معاه، حبيب بتراعوا بعض،المثالية دي كمال والكمال لله".

وقد فتح تعليق منة على الارتباط لأول مرة بهذه الطريقة باب التساؤلات حول إمكانية إعلان ارتباطها بشكلٍ رسمي خلال الفترة القادمة، خاصةً وأنها على مدار السنوات الماضية أعطت الأولوية لمشوارها الفني.

وقد تفاعل الجمهور مع المقاطع المتداولة من لقاء منة شلبي وتمنوا لها السعادة والنجاح في حياتها الشخصية.

ملامح قصة الفيلم أربع قصص عن تعقيدات الحب

الجدير بالذكر أنه يُعرض حالياًفيلم "هيبتا – المناظرة الأخيرة"، وكشف البرومو الخاص بالعمل عن ملامح القصة التي يدور حولها العمل الذى يُعد جزءاً ثانيا من الفيلم الأول الذي تم عرضه عام 2016، حيث يضع الفيلم المشاهد أمام حكايات متشابكة تتقاطع فيها التقنية الحديثة مع العاطفة، في تفاعل يثير التساؤل حول: هل يمكن للآلة أن تقترب من جوهر المشاعر، أم أن الإنسان وحده سيبقى مركز الحب ومصدره الأصيل؟

المحور الأساسي لفيلم "هيبتا- المناظرة الأخيرة" ينطلق من مناظرة تقدّمها شخصية سارة تجسدها منة شلبي، حيث تحاول تبسيط تعقيدات الحب من خلال أربع قصص مختلفة، تعكس أزمات وتحديات متعددة يواجهها الأبطال، بينما يبقى السؤال الكبير: كيف تتغير مشاعرنا حين تصبح التكنولوجيا جزءًا من حياتنا العاطفية؟

فيلم "هيبتا – المناظرة الأخيرة" يضم نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، إضافة إلى ظهور خاص لــ هشام ماجد الذي يضفي عنصر المفاجأة وكذلك الفنان أشرف عبد الباقي، والفيلم عن قصة محمد صادق، وكتب السيناريو محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.

