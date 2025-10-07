بالصور- سيلين ديون تعود إلى الأضواء… ظهور مفاجئ يحمل أكثر من رسالة

ظهرت النّجمة سيلين ديون برفقة أبنائها — رينيه-تشارلز (أربعة وعشرين عامًا) والتّوأمَين نلسون وإدي (أربعة عشر عامًا) — في حفل بول مكارتني.

النّجمة البالغة من العمر (سبعة وخمسين عامًا) حضرت الحفل الّذي أُقيم في ملعب “أليجيانت” في لاس فيغاس، ضمن جولة مكارتني العالمية Got Back Tour، في ظهور نادر لها بعد غياب طويل عن الأضواء.

شوهدت صاحبة أغنية My Heart Will Go On وهي ترتدي كنزة سوداء برقبة عالية وقبعة، وتصفّق بحماسة وترفع قبضتَيها في الهواء بينما كانت تستمتع بأداء مكارتني إلى جانب أبنائها الثّلاثة. وقد أنجبت ديون أبناءها من زوجها الرّاحل رينيه أنجليل، الّذي توفي عام ٢٠١٦ بعد صراع مع سرطان الحنجرة.

ومنذ إصابتها بمتلازمة الشّخص المتيبّس — وهو اضطراب مناعي وعصبي نادر تم تشخيصه بها في آب/أغسطس ٢٠٢٢ — قلّما ظهرت ديون علنًا، لكنّها كانت قد حضرت بعض الحفلات الموسيقيّة مؤخّرًا.

ففي حزيران/يونيو الماضي، شوهدت ديون أيضًا في ملعب أليجيانت خلال جولة Music of the Spheres لفرقة Coldplay، إذ التقت بالمغنّي الرّئيسيّ كريس مارتن الّذي خصّها بتحيّة مؤثّرة وغنّى لها خلال العرض.

قال مارتن مخاطبًا الجمهور: “سيلين، أختي الجميلة، أنت تجعلين قلبي يستمرّ في النّبض… من قريب أو بعيد، أنتِ نجمة حقيقيّة. لنصفّق جميعًا للأسطورة سيلين ديون، نحن نحبّك!”

وقد بدا التّأثّر واضحًا على ديون بينما كانت تتلقّى التّحيّة والتّصفيق من الجمهور.

وحضرت ديون حفل Coldplay أيضًا برفقة أبنائها، ووصفت لاحقًا تلك الليلة بأنّها “لا تُنسى”، وكتبت عبر إنستغرام: “قلبي لا يزال يغنّي”.