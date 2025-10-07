تصفيات مونديال 2026: عمان تعول على خبرة مدربها كيروش وتميزها الخليجي

الرياص - اسماء السيد - دبي : تعول عمان على خبرة مدربها البرتغالي كارلوس كيروش ولاعبيها المحاربين وتميزها الخليجي للتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، عندما تخوض منافسات المجموعة الأولى من الدور الرابع لتصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

وتبدأ عمان مشوارها أمام قطر المضيفة الأربعاء على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، وتلتقي الإمارات السبت على الملعب عينه.

ومنذ استلام مهامه في تموز/يوليو الماضي بديلاً للوطني رشيد جابر، عمل كيروش (72 عاما) المتسلح بوصوله إلى كأس العالم أربع مرات مع ثلاثة منتخبات وقيادته 9 منتخبات وطنية وناديين كبيرين في أوروبا، إلى بث الروح المعنوية في نفوس لاعبيه لقلب الموازين في مجموعة تميل على الورق لصالح قطر والإمارات.

ووجه المساعد السابق للمدرب الشهير السير أليكس فيرغوسون في مانشستر يونايتد الإنكليزي ومدرب ريال الإسباني (2003 2004) عبر حسابه في إنستغرام وقبل السفر إلى الدوحة لخوض التصفيات رسالة حماسية للاعبيه.

وقال كيروش "أعزائي المحاربون الحمر.. قوة لاعبينا هي الفريق. وقوة فريقنا هي أن نكون عمانيين حقيقيين"، في إشارة إلى تواجد لاعبين مجنسين في صفوف قطر والإمارات.

وتابع البرتغالي "نحن أكثر من مجرد لاعبي كرة قدم، لأننا نلعب بقلب كرة القدم ونقاتل بروح العمانيين الحقيقيين، نلعب بفخر وشرف من أجل وطن واحد، علم واحد، وشعب عمان".

وأنهى "شكراً لجميع الذين يتحدون مصيرنا بالصعوبات غير العادلة، انهم يساعدوننا فقط على أن نكبر ونصبح أقوى".

وكان كيروش شدد أيضاً في المؤتمر الصحافي الأول الذي عقده بعد تعيينه في منصبه، على الروح القتالية التي يملكها اللاعب العماني "الآن عرفت لماذا يطلق على الفريق تسمية +المحاربون الحمر+، وعندما تبدأ أي مباراة في التصفيات سيكون لدينا 15 لاعبا في الملعب وليس 11 ضد 11، لأننا نملك لاعبين محاربين".

تميّز خليجي

وتراهن عمان أيضاً عندما تخوض بطولة "خليجية مصغرة" على تميزها في بطولات كأس الخليج خلال السنوات الأخيرة حيث حصدت اللقب عامي 2009 و2017 والوصافة في آخر نسختين عامي 2023 و2024.

وفازت عمان على قطر 2 1 وتعادلت مع الإمارات 1 1 في خليجي 26 في الكويت في كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتأهلت إلى نصف النهائي في صدارة المجموعة الأولى على حساب منافستيها في ملحق المونديال.

استعدت عمان لخوض الدور الرابع من تصفيات المونديال بالمشاركة في كأس اتحاد آسيا الوسطى التي استضافتها أوزبكستان وطاجيكستان بين 29 آب/أغسطس و8 أيلول/سبتمبر.

وبدأت عمان مشوارها ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة بالتعادل مع أوزبكستان المضيفة والمتأهلة إلى كأس العالم 2026 (1 1) ثم فازت على قيرغيزستان 2 1 وتركمانستان بنفس النتيجة، لتحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن أوزبكستان، وتلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام الهند والتي خسرتها بركلات الترجيح 2 3 (الوقت الأصلي 1 1).

كما أقام الأحمر تجمعين داخليين غاب عنه المحترفون في الخارج.

وقال كيروش "لم نكن أقرب من حلم كأس العالم أكثر من هذه اللحظة، وبعد هذه التحضيرات إذا كان اللاعبون قادرين على أن يكونوا أقوى بدنيا وأسرع ذهنيا وأكثر حكمة ومهارة، فهذا أمر جيد للغاية".

واختار البرتغالي 25 لاعبا لخوض مباراتي قطر والإمارات بينهم المحترفون عصام الصبحي (القوة الجوية العراقي)، جميل اليحمدي (الكرمة العراقي)، عبد الرحمن المشيفري وخالد البريكي (أس كيه أرتيس برونو التشيكي) ومحسن الغساني (بانكوك التايلاندي).

كما ضمت القائمة لاعب وسط النهضة العماني حارب السعدي والذي سيغيب عن المباراة الأولى أمام قطر بسبب الإيقاف، بعد طرده أمام فلسطين في الجولة الأخيرة من منافسات الدور الثالث.