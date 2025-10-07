أمل كلوني تطلق مبادرة عالمية لتسليح النساء المهمشات بالذكاء الاصطناعي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أطلقت المحامية الحقوقية أمل كلوني، مساء الإثنين، مبادرة عالمية ثورية تهدف إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لكسر احتكار الأغنياء للعدالة، وتوفير الدعم القانوني المجاني للنساء والفتيات المهمشات في جميع أنحاء العالم.

المبادرة التي تحمل اسم "معهد أكسفورد للتكنولوجيا والعدالة"، هي ثمرة شراكة بين "مؤسسة كلوني للعدالة" وجامعة أكسفورد العريقة، وتهدف إلى جعل الوصول إلى القضاء حقاً متاحاً للجميع، لا "امتيازاً" لمن يملكون المال.

وفي حفل الإطلاق الذي شارك فيه رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث، وصف النائب العام البريطاني ريتشارد هيرمر المشروع بأنه "فرصة غير مسبوقة" و"إمكانات التمكين فيه لا حدود لها".

واستذكر هيرمر قضية سابقة عمل عليها مع كلوني للدفاع عن عاملات زراعيات في مالاوي تعرضن لعنف جنسي ممنهج، قائلاً: "تمكنا من مساعدة جزء ضئيل من الضحايا، لكن في جميع أنحاء الكوكب هناك مئات الآلاف من النساء يواجهن محناً مماثلة دون أي حماية قانونية". وأكد أن المعهد الجديد يسعى لسد هذه الفجوة الهائلة.

وسيعمل المعهد على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق المعلومات القانونية المجانية، والمساعدة في حفظ الأدلة الرقمية، ووضع معايير لإدماج التكنولوجيا في الأنظمة القضائية عالمياً. وتأتي هذه الخطوة في وقت تُظهر فيه بيانات "مشروع العدالة العالمي" أن 53% من النساء يواجهن مشاكل قانونية، لكن 13% فقط منهن يتمكنّ من طلب المساعدة المتخصصة.