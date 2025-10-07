شكرا لقرائتكم خبر عن الين يعمق خسائره لأدنى مستوى في شهرين مع اقتراب تاكايتشي من سدة الحكم في اليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم • تاكايتشي تتبني سياسات أكثر داعمًا للاقتصاد الياباني

• تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية هذا العام



تراجع الين الياباني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى في شهرين ،مع استمرار عمليات البيع المفتوحة ،خاصة بعد فوز "ساناي تاكايتشي" في انتخابات رئاسة حزب الليبرالي الديمقراطي "الحزب الحاكم" في اليابان.



تاكايتشي على وشك أن تصبح أول سيدة تتولي رئاسة الحكومة اليابانية ،ويُنظر إليها أنها صاحبة الأجندة المالية والنقدية الأكثر توسعًا بين المرشحين الخمسة في سباق الحزب الديمقراطي الليبرالي لخلافة رئيس الوزراء المتشدد "شيغيرو إيشيبا".



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% إلى ( 150.70¥) الأعلى منذ 1 أغسطس الماضي ، من سعر افتتاح اليوم عند (150.25¥)، و سجل أدنى مستوى عند (150.19¥).



•أنهي الين تعاملات الاثنين منخفضًا بحوالي 2% مقابل الدولار ،في ثالث خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 12 مايو الماضي ،بسبب التطورات السياسية الأخيرة في اليابان.



فوز ساناي تاكايتشي

فازت "ساناي تاكايتشي" بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان بعد انتخابات أجريت خلال عطلة نهاية الأسبوع ، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الحزب، مما يمهد الطريق أمامها لتصبح رئيسة وزراء اليابان القادمة خلفًا لـ "شيغيرو إيشيبا".



وجاء فوز تاكايتشي بعد منافسة قوية داخل الحزب، ركّزت خلالها حملتها على تعزيز القدرات الدفاعية لليابان، ودعم الابتكار الصناعي، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل الضغوط العالمية المتزايدة.



تاكايتشي ،كانت من أبرز المنتقدين لخطط بنك اليابان الرامية إلى تطبيع السياسة النقدية وتشديدها بعد سنوات من التيسير غير المسبوق. ولذلك، فإن تولّيها رئاسة الحكومة قد يترتب عليه تأجيل أي تحركات وشيكة لرفع أسعار الفائدة، في ظلّ توقعات بأن تفضّل نهجًا أكثر حذرًا وتدرّجًا للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي الهش.



وبعد فوزها بمقعد الحزب الليبرالي الديمقراطي، صرحت تاكايتشي في مؤتمر صحفي بأنه يجب على الحكومة والبنك المركزي العمل بشكل وثيق لضمان تحقيق الاقتصاد الياباني لتضخم مدفوع بالطلب، مدعومًا بارتفاع الأجور وأرباح الشركات.



الفائدة اليابانية

• بعد التطورات السياسية أعلاه، تراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أكتوبر من 45% إلى 10%.



•وأشارت سوق مقايضة الين يوم الاثنين إلى احتمال بنسبة 41% لرفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، بانخفاض عن 68% يوم الجمعة.



أراء وتحليلات

•قال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بيبرستون في ملبورن " كريس ويستون": "نحن في عين العاصفة"، حيث يبحث المتداولون عن أدلة على مدى قوة سعي تاكايتشي لتيسير السياسة المالية.



•وأضاف ويستون: إذا شعرت الأسواق بأنها ستتبع نهجًا اقتصاديًا مخففًا من آبي، فقد يُبقي ذلك مشتري السندات بعيدًا عن السوق، عليها أن تتوخى الحذر إذا سلكت هذا الطريق.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 07-10-2025