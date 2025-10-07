انت الان تتابع خبر توجه لتغيير اسم وزارة الخارجية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين في تصريح للوكالة الرسمية تابعته الخليج 365، أنه "خلال اجتماعات الوزارة طُرحت فكرة إنشاء دائرة خاصة تُعنى بشؤون الجاليات العراقية في الخارج، إلا أن ذلك يتطلب صلاحيات غير متوفرة حالياً، لذا تم الاكتفاء بتأسيس قسم متخصص لمتابعة أوضاع العراقيين في الخارج".

وأضاف أن "من بين المقترحات أيضاً تحويل اسم وزارة الخارجية في الحكومة المقبلة إلى وزارة الخارجية والعراقيين في المهجر، بما يعكس اهتمام الدولة بمواطنيها خارج البلاد، ويعزز التواصل معهم على المستويين الإنساني والمؤسسي".

