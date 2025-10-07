في يوم ميلادها الـ 31: كيف تحولت كارمن سليمان من متسابقة في برامج المواهب لأهم نجمات الغناء في جيلها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 02:03 مساءً - تحتفل اليوم الفنانة كارمن سليمان بيوم ميلادها الـ 31، ويحمل احتفال هذا العام طابعًا خاصًا، وذلك بعدما رُزقت بتوأمها وأصبحت تعيش حالة كبيرة من الاستقرار على المستوى الشخصي والأسري، ذلك إلى جانب استمرار تألقها في مشوراها الغنائي الذي بدأته منذ عمرٍ صغير، واستطاعت أن تستثمر موهبتها وتنطلق في عالم الغناء لتصبح من أهم الأسماء الغنائية في الوطن العربي بين أبناء جيلها.

وبالتزامن مع الاحتفال بيوم ميلادها، تذكروا معنا أبرز الأغاني والمحطات المميزة في مشورا كارمن سليمان الفني وحياتها الشخصية.

انطلاقة قوية من arab idol

وُلدتفي 7 أكتوبر من عام 1994، ونشأت في أسرة مصرية بسيطة بعيدة تماماً عن الوسط الفني، لكنها كانت محبه للغناء فاهتمت أسرتها بتنمية هذه الموهبة، حتى شاركت في الموسم الأول من برنامج اكتشاف المواهب arab idol، واستطاعت وسط منافسة شرسة أن تلفت الأنظار لموهبتها وتبهر الجمهور ولجنه التحكيم حتى حصلت على اللقب عام 2012.

مكانة كارمن سليمان في الوسط الفني تغيرت بشكلٍ كبير، فتحولت من موهبة شابه فازت في برنامج اكتشاف مواهب إلى عضو لجنة تحكيم في برنامج "نجوم الغد"، الذي يهدف لاكتشاف مواهب الأطفال الغنائية ويسعى لتطويرها وتقديمها بشكل أكثر احترافية، وكان يستهدف البرنامج الأطفال الذين أعمارهم بين 7 و14 عامًا، وكان لكارمن حضور مؤثر وإيجابي على هذه المواهب، حتى عملت بشكل كبير على تحسين أدائهم الغنائي وتطوير مهاراتهم.

تعاملت كارمن سليمان مع هذا النجاح بذكاءٍ كبير، وتابعت مشوارها الفني بخطى ثابتة، وطرحت أول ألبوماتها الغنائية "أخباري" عام 2014 وقدمت 12 أغنية متنوعة تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء، الذين قدموها بشكلٍ مختلف وبأغانٍ مميزة كشفت قدرات صوتها المميزة.

قدمت كارمن العديد من الأغاني المنفردة خلال مشوارها الفني منها حبيبي مش حبيبي، حاسة بسعادة، أناني، سلام، ما هي سهلة، وغيرها من الأغاني.

صوت كارمن سليمان على تتر المسلسلات

استغل صناع الأعمال الدرامية موهبة، وتم الاستعانة بها لتقديم تترات عدد كبير من المسلسلات من بينها مسلسل كيد النسا لفيفي عبده، فرح ليلى للفنانة ليلى علوي، تتر حكايتي للفنانة ياسمين صبري، تتر مسلسل نصيبي وقسمتك الذي قدم للجمهور العربي العديد من الحلقات المنفصلة.

علاقة قوية تجمعها بأنغام

موهبةلاقت دعمًا كبيرًا من كبار نجوم الفن، في مقدمتهم الفنانة أنغام، وأكدتأنها تحبها على المستوى الشخصي والفني لمكانتها الكبيرة في الوسط، وعن مطالبات البعض بتقديمها سيرة ذاتية عن مشوار أنغام، أكدتفي لقاءٍ سابق أن هذا الأمر يسعدها كثيراً، لكنه في نفس الوقت مسئولية كبيرة وخطوة محتاجة لدراسة قبل تنفيذها.

ومن أبرز المواقف التي كشفت حب كارمن لأنغام عندما دعمتها في وعكتها الصحية الأخيرة وتمنت لها الشفاء العاجل، ومؤخراً هنأتها بنجاح حفلها الأخير في لندن، وعبرت عن شعورها بالفخر والاعتزاز بمكانتها الفنية الكبيرة التي تجاوزت الوطن العربي وأصبحت عالمية.

ومن النجوم الذين تحبهم كارمن وترغب في التعاون معهم الفنان تامر حسني، وأكدت أن تجاربه دائماً مميزة ومختلفة وتتمنى أن تقدم دويتو غنائيًا معه، وأشادت بموهبة ويجز وبالمكانة التي وصل لها في مصر والوطن العربي، وأكدت أنها ستكون سعيدة بالتعاون معه.

استقرار أسري في حياة كارمن سليمان

عاشتقصة حب كبيرة مع الملحن مصطفى جاد تُوجت بالزواج، واحتفلت بزواجها في حفل مميز حضره عدد من مشاهير الوسط الفني والإعلامي، وقدمتلزوجها في الحفل أغنية "ربنا يخليك لقلبي" التي أصبحت واحدة من أبرز الأغاني في مشوارها الفني.

رزقت كارمن بطفلها الأول زين وعاشت معه تجارب مميزة حرصت على مشاركتها مع الجمهور عبر حسابها على إنستغرام، وفي ديسمبر الماضي بخبر حملها، ووقتها لم تعلن نوع المولود ولا أي تفاصيل تخص الأمر، لكنها فاجأت الجميع بعد ولادتها أنها أنجبت توأمًا وأطلق عليهما تاليا وتمارا، وحرصت على أن تشارك جمهورها بلقطات مميزة من يوم الولادة أثناء استقبال بناتها.

