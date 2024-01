شكرا لقرائتكم خبر عن في حفلها السنوي.. أمير الرياض يطلق خدمات جديدة لمنصة "إحسان" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم الأحد حفل منصة "إحسان" السنوي الثالث لتكريم المحسنين.وكرم أمير الرياض أبرز الجهات والمؤسسات والجمعيات الخيرية والأفراد الداعمين لعمل إحسان.كما دشن عددًا من الخدمات الجديدة لمنصة إحسان، أبرزها خدمة "استحقاق" للتأكد من أهلية المستفيدين.وقال رئيس اللجنة الإشرافية للمنصة الوطنية للعمل الخيري د. ماجد القصبي: العمل الإنساني أجره عظيم، والشكر للمحسنين والمحسنات الذين أدخلوا السرور إلى قلوب أكثر من 4 ملايين مستفيد ، كما أثمر الإحسان عن أكثر من 4 مليارات ريال، وأكثر من 100 مليون تبرع إلكتروني . This is a Twitter Status: 2.9 مليون مستفيد من منصة إحسان خلال 2023This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وقال رئيس اللجنة الشرعية لمنصة إحسان الشيخ د. عبد الله المطلق: حفل إحسان لتكريم المحسنين جاء من حرص قيادة المملكة على تعزيز قيم التكافل التي حث عليها الإسلام.وشهد الحفل اعلان دخول منصة "إحسان" موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر عدد تبرعات يومي في العالم بأكثر من 558 ألف متبرع خلال 24 ساعة فقط، وذلك في ليلة 27 رمضان 1444هـ، استفاد منها 476 ألف محتاج.وكشفت "إحسان" خلال الحفل عن وصول إجمالي التبرعات لصندوق إحسان الوقفي إلى 700 مليون ريال.وأكدت اكتمال اعمال مستشفى السلام الوقفي بالمدينة المنورة، التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 75%.كما شهد الحفل إعلان تبرعات جديدة لصندوق إحسان الوقفي، الذي يخدم جميع مناطق المملكة عبر آلاف من الجمعيات الخيرية، إذ تبرعت مؤسسة أوقاف الشاكرين بـ250 مليون ريال.كما خصصت الهيئة العامة للأوقاف تخصص 250 مليون ريال للصندوق.