#سدايا : 2.9 مليون مستفيد من منصة إحسان خلال 2023 #اليوم @SDAIA_SA https://t.co/ut7ePXj8g2

شكرا لقرائتكم خبر عن في حفلها السنوي.. أمير الرياض يطلق خدمات جديدة لمنصة "إحسان" والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام