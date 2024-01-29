تراند اليوم : علامة تظهر في الجسم تكشف إصابتك بمرض خطير

صحيفة الخليج 365: كشف موقع "تايمز أوف إنديا"، أن ألم العظام قد يكون علامة على حالة طبية خطيرة، مثل سرطان الدم النخاعي المزمن.

ما هو سرطان الدم النخاعي المزمن؟

هو نوع من سرطان الدم يصيب خلايا الدم البيضاء الموجودة في نخاع العظم، عندما تنمو هذه الخلايا بشكل غير طبيعي، تتجمع في العظام وتؤدي إلى الألم.

أسباب آلام العظام في سرطان الدم النخاعي

بسبب نمو خلايا الدم البيضاء غير الناضجة في نخاع العظم بشكل غير طبيعي، ما يؤدي إلى زيادة حجم نخاع العظم، والضغط على الهياكل العظمية، ما يسبب التعب والضعف وآلام العظام وحتى الكسور.

وعادة ما يؤثر ألم العظام الناجم عن زيادة كثافة نخاع العظام،على العظام الكبيرة والطويلة مثل عظام الكتف والساقين واليدين.