مليون مستفيد من حافلات المدينة وربط المسارات بالمسجد النبوي

وصل عدد مستخدمي حافلات المدينة المنورة في 2023 أكثر من مليون مستفيد، التي تربط حاليا المواقع المهمة في جنبات المدينة الأربعة مرورا بالمسجد النبوي والمواقع التاريخية والأثرية والجامعات والمطار.

مستوى الوعي

تقدم حافلات المدينة المنورة خدماتها لأهالي المدينة والزوار والمقيمين والمعتمرين، حيث يمكن للمستفيد الوصول لعدد من النقاط عبر الحافلات، والنزول في المواقع المحددة، إذ لكل مسار آخر معاكس يعيد المستفيد للنقطة التي بدأ منها الانطلاق، بالإضافة إلى خدمة الدفع الإلكتروني، وتزويد كل الحافلات بكاميرات المراقبة والمتابعة المرتبطة بغرفة التحكم في الإدارة.

وأعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة أن المشروع أسهم في رفع مستوى الوعي لدى سكان منطقة المدينة المنورة حول استخدام وسائل النقل العام، التي تعتبر أحد أبرز العوامل التي تخفف الازدحام المروري، وتحد من انتشار التلوث، وبالتالي رفع جودة الحياة، بالإضافة إلى توفير وسيلة نقل آمنة لسكان المدينة، وخدمة ضيوف الرحمن.

نقلة نوعية

يتكون مشروع حافلات المدينة من 6 مسارات و106 محطات توقف، تغطي العديد من الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية. ومن أبرز أهداف المشروع إحداث نقلة نوعية في تطوير منظومة النقل العام بالمدينة المنورة، بحيث تغطي أبرز مواقع الجذب في المنطقة، ومن أبرزها: مسجد قباء، ومسجد القبلتين، والخندق ووادي العقيق، والجامعة الإسلامية، وجامعة طيبة، ومسجد الميقات.

وتبدأ ساعات خدمة النقل العام بجميع المسارات من الـ6 صباحا حتى الـ10 مساءً، باستثناء كل من مسار 400 (المطار) الذي يعمل على مدى 24 ساعة، ومسار القطار الذي تبدأ الخدمة به من السابعة صباحا إلى الحادية عشرة مساءً.

وقد تم توقيع عقد مشروع حافلات المدينة في يناير 2022، لتشغيلها من قِبل إحدى الشركات لتغطي الخدمة جميع المواقع الحيوية والأحياء الرئيسية بالمنطقة.

أهداف للمشروع

- 4 مسارات رئيسة

- ربط شمال المدينة بجنوبها

- ربط الشرق بالغرب مرورًا بالمسجد النبوي

- توسيع دائرة المستفيدين من خدمات النقل العام

- تعزيز الانسيابية المرورية في الشوارع

- خفض مستوى التلوث البيئي

- رفع جودة مشاريع النقل