وزير الدفاع البريطاني يدعو إيران إلى الضغط على الحوثيين لخفض التصعيد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 2:18 مساءً

دعا وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم (الثلاثاء)، إيران إلى استخدام نفوذها على الحوثيين، وفصائل مسلحة أخرى بالمنطقة، لخفض التصعيد. وقال "شابس" عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن مستمرون في العمل مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط". وشنّت الولايات المتحدة، وبريطانيا ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن أكثر من مرة هذا الشهر؛ بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر، وتقويض حركة التجارة العالمية.

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