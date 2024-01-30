انت الان تتابع النيابة العامة تحذر: غرامة مالية تصل لـ 10 ملايين ريال للاتجار بأجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت النيابة العامة أن ‏نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية حظر ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه الغش بها، سواء في البيع أو الصرف أو الحيازة بقصد الاتجار، وقرر العقوبات المشددة حال ارتكاب أي من ذلك.

وفي هذا الإطار، قالت النيابة العامة: كل من باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك يعاقَب، وفق نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تحذر: غرامة مالية تصل لـ 10 ملايين ريال للاتجار بأجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.