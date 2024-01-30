إيران تستدعي السفيرَ البريطاني احتجاجًا على اتّهامات بلاده لها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 3:28 مساءً

أعلنت وزارةُ الخارجية الإيرانية، اليوم "الثلاثاء"، أنّها استدعت السفيرَ البريطاني لإبلاغه احتجاجَ طهران الشديد على الاتهامات التي وجهتْها لندن لإيران. وقالت الوزارة في بيان: "في أعقاب استمرار اتّهامات النظام البريطاني، تمّ استدعاء "سايمون شيركليف" السفير البريطاني في طهران، إلى وزارة الخارجية، بعد ظهر اليوم، وتمّ إبلاغه باحتجاج بلادنا الشديد"؛ وفقًا لـ"رويترز". ولم تحدّد الوزارةُ سببَ الاحتجاج الذي أتى بعد اتهامات بريطانية لموقف إيران في التوترات الإقليمية.

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