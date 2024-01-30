انت الان تتابع جمعية حوراء تقدم "أفياء" لتطوير مهارات 60 فتاة بالأفلاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 4:48 مساءً

واصلت جمعية حوراء للفتيات بمحافظة الأفلاج مطلع هذا الأسبوع تقديم برنامج "أفياء" لطالبات المرحلتين الثانوية والجامعية. يهدف البرنامج الذي يستمر على مدار عام إلى بناء الشخصية لدى الفتيات، بحيث تكون الفتاة قادرة على إدارة جوانب حياتها باتزان، والتأثير في مجتمعها بفاعلية، وتنمية جوانب الشخصية لديها في مجالات اجتماعية وثقافية ومعرفية ومهارية، وتطوير الصفات والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح الشخصي كذلك تعزيز الثقة بالنفس وتعزيز الشعور بالقدرة على تحقيق الأهداف والتغلب على التحديات وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية والاجتماعية. وتعمل جمعية حوراء للفتيات على تقديم برامج تدريبية ومهارية وثقافية للفتيات بالمحافظة في شتى مجالات الحياة؛ لإكسابهن كل ما يلزمهنّ لتنمية قدراتهن وتمكينهن. وكانت جمعية حوراء للفتيات أحد كيانات جمعية التنمية بالأفلاج بمسمى نادي حوراء النسائي قبل صدور قرار تحويلها مؤخراً إلى جمعية رسمية من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتستمر في تقديم برامجها لنساء وفتيات وأطفال محافظة الأفلاج.

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