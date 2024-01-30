انت الان تتابع "بايدن" اتخذ قرار الرد على هجوم الأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 5:18 مساءً

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء أنه اتخذ قراره بشأن طبيعة الرد على الهجمات التي قتلت عسكريين أمريكيين في الأردن. وقال "بايدن" لصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض إلى جولة انتخابية في فلوريدا: "إن الولايات المتحدة لا تريد اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط"، وفقًا لـ"رويترز". وتعرضت قاعدة البرج الـ22 الأمريكية في شمال غرب الأردن لهجوم بطائرة مسيرة الأحد الماضي، أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين، وإصابة 40 آخرين على الأقل.

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