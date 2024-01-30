انت الان تتابع دفعًا لإحراج الحكومة.. كتائب حزب الله العراقي تعلن تعليق عملياتها ضد القوات الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 8:24 مساءً

أعلنت كتائب حزب الله العراقي اليوم الثلاثاء إيقاف عملياتها ضد القوات الأمريكية من أجل "عدم إحراج الحكومة العراقية"، موصية مقاتليها بـ"الدفاع السلبي مؤقتًا". وفي التفاصيل، قالت الكتائب في بيان لها إن "كتائب حزب الله اتخذت قرارها بدعم أهلنا المظلومين في غزة الصمود بإرادتها، ودون أي تدخل من الآخرين، بل إن إخوتنا في المحور، ولاسيما في الجمهورية الإسلامية، لا يعلمون كيفية عملنا الجهادي، وكثيرًا ما كانوا يعترضون على الضغط والتصعيد ضد قوات الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا. والتزامًا منا بأداء تكليفنا الإنساني والعقائدي، فقد عملنا بحكمة وتدبر، ومراعاة الموازين الشرعية والأخلاقية بشكل دقيق في أشد الظروف وأقساها"، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية". وأضافت: "إننا إذ نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال دفعًا لإحراج الحكومة العراقية، سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى، ونوصي مجاهدي كتائب حزب الله الأحرار الشجعان بالدفاع السلبي (مؤقتًا) إن حصل أي عمل أمريكي عدائي تجاههم".

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