الصين تؤكد دعمها للحكومة الشرعية والحل السياسي لتسوية القضية اليمنية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 9:42 مساءً

أبلغ نائب وزير الخارجية الصيني "دنغ لي" نظيره اليمني أمس الثلاثاء أن بكين تدعم الحكومة الشرعية في اليمن والحل السياسي لتسوية القضية اليمنية، على ما نقلت "رويترز". وتفصيلاً، نقلت وزارة الخارجية الصينية عن "دنغ" قوله في بيان إن الصين تدعم اليمن في حماية سيادته واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه. وقالت الوزارة إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والوضع في البحر الأحمر، وذلك عقب لقائه نظيره اليمني الذي يزور بكين، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية". وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق إن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، ضغط على وزير الخارجية الصيني وانغ يي لاستخدام نفوذ بكين للمساعدة في كبح دعم إيران للعمليات الحوثية في البحر الأحمر. وذكر المسؤول أن بكين قالت لواشنطن إنها تثير هذه المسألة مع طهران، مضيفًا بأن الولايات المتحدة تنتظر لمعرفة ما إذا ما كانت الصين تفعل ذلك، ومدى فاعلية ذلك التواصل.

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