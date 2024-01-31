قصف إسرائيلي يستهدف موقعين عسكريين في ريف درعا بجنوب سوريا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 10:15 مساءً

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الثلاثاء إن قصفًا إسرائيليًا استهدف موقعين عسكريين في ريف درعا بجنوب سوريا. وتفصيلاً، أوضح المرصد أن "صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعًا عسكريًا في منطقة تل الجموع، وآخر قرب قرية نافعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا مقابل الجولان"، وذكر أنه لم ترد معلومات عن خسائر بشرية. وأشار المرصد إلى أن القصف الإسرائيلي جاء ردًا على إطلاق ثلاثة صواريخ على الأقل على المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل من الجولان، وفقًا للعربية نت. وكانت وسائل إعلام سورية نقلت الاثنين عن مصدر عسكري القول إن قتلى وجرحى من المدنيين سقطوا من جراء استهداف إسرائيل لنقاط في جنوب دمشق. وأضافت أن الهجوم الجوي الذي وقع ظهر الاثنين جاء من اتجاه الجولان وأسفر أيضًا عن بعض الخسائر المادية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن سبعة أشخاص قتلوا، منهم سوريان، من جراء القصف الذي وقع على منطقة السيدة زينب في جنوب دمشق.

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