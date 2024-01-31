مزاعم إسرائيلية: "الأونروا" مُخترقة وواجهة لحركة "حماس"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 10:43 مساءً

اتهمت إسرائيل الثلاثاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنها سمحت لحركة حماس باستخدام بناها التحتية في قطاع غزة في أعمال عسكرية. وقال المتحدث باسم الحكومة إيلون ليفي في بيان بالفيديو إن "الأونروا هي واجهة لحماس. وهي مخترقة بثلاث طرق رئيسة: توظيف إرهابيين على نطاق واسع، والسماح لحماس باستخدام بناها التحتية في أنشطة عسكرية، والاعتماد على حماس في توزيع المساعدات في قطاع غزة". وأضاف ليفي أن 10 في المئة من موظفي الأونروا كانوا أعضاء في حركتي حماس أو الجهاد في غزة، من دون تقديم أي دليل على ذلك، مشيرًا إلى أنها "ليست منظمة محايدة". والوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ فترة تحت مجهر إسرائيل التي تتهمها بالعمل بشكل منهجي ضد مصالح الدولة العبرية.

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