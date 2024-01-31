انت الان تتابع "الأرصاد" يُنبّه 6 مناطق: رياح شديدة وضباب كثيف مع انعدام في الرؤية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وتبوك والباحة وجازان).

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا. وتشهد المنطقة رياحًا شديدة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف والهدا والشفا وميسان، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا. وتشهد المنطقة رياحًا شديدة على القنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع ارتفاع في الأمواج وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء والبدع وحقل، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.

ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.