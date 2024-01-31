انت الان تتابع كوريا الشمالية.. إطلاق صاروخ كروز الإستراتيجي "هواسال-2" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قالت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إنها أجرت أمس مناورة لإطلاق صاروخ كروز الإستراتيجي "هواسال-2"، للتحقّق من وضع الهجوم المضاد السريع، وتحسين قدرتها الإستراتيجية على الضرب.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن الإطلاق في البحر الأصفر لم يكن له تأثير سلبي على أمن أي دولة مجاورة، دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل، بما في ذلك عدد الصواريخ التي تمّ إطلاقها ومدى طيرانها.

من جهتها، قالت كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، إن الشمال أطلق عدة صواريخ كروز قُبالة الساحل الغربي.

ويمثل الإطلاق الأخير ثالث إطلاق لصواريخ كروز تقوم به كوريا الشمالية خلال أسبوع.