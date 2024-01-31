انت الان تتابع كيف كان القدماء يعرفون الطرق في حال اختفاء العلامات السماوية؟ "الزعاق" يوضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 يناير 2024, 5:59 صباحاً

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن الصحراء المترامية الأطراف والمتشابهة المعالم تحتاج إلى عقلية في تحديد الجهات. وأضاف الزعاق؛ أن العرب برعوا في ذلك عن طريق النجوم، ويحدّدون الاتجاهات أيضاً عن طريق الرياح، وكذلك الظل، والشمس هي التي توجِد الظل. وأكمل في فيديو على حسابه في "إكس"، أن أدق الطرق في معرفة الجهات، هي مواقع النجوم « وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ». ولفت إلى أن العلامات السماوية أحياناً تختفي من نجوم وشمس ورياح، فيعتمدون على المعالم الأرضية من تموجات الرمال الصحراوية والنباتات، لكنها تحتاج إلى فراسة.

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