انت الان تتابع في قبضة رجال الأمن.. جهود الإطاحة بالمخالفين ومرتكبي الجرائم تتواصل "فيديو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 يناير 2024, 6:05 صباحاً

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها. وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود، و4 مقيمين قاموا بالسطو على مستودعات شركة تجارية وتكسير خزنة حديدية والاستيلاء على مبالغ مالية بجدة، والهروب من الموقع باستخدام مركبتين مسروقتين تم استردادهما. وفي الشرقية، تمّ القبض على مواطنَيْن قاما بالاعتداء والضرب على آخر في مكانٍ عام، ومخالف لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية لتوثيقه ونشره محتوى مرئياً بذلك. وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض في الرياض، على شخصٍ قام بمضايقة امرأة خلال إيصالها بمركبته عبر إحدى خدمات النقل والتوصيل، كما تمّ القبض على 3 مواطنين قاموا باتخاذ فيلا سكنية وكراً لترويج 1.6 كجم من مادة الحشيش المخدر وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

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