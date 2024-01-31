انت الان تتابع 5 نصائح لتغذية صحية أثناء الحمل يبرزها "تجمع الرياض الأول" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نصح تجمع الرياض الصحي الأول، الحوامل بضرورة الحفاظ على التوازن في الحصول على العناصر الغذائية الكاملة، لدعم نمو الجنين والحفاظ على وزنهن الصحي خلال فترة الحمل.

وحدد التجمع مجموعة من الإرشادات الهامة تتعلق بالتغذية الصحية خلال الحمل منها "الحرص على تناول الماء بكميات كافية من 8 إلى 12 كوب يوميًّا، وتجنب حميات إنقاص الوزن خلال فترة الحمل، والابتعاد عن الأطعمة المقلية واستبدالها بالمشوية والحرص على تناول الفواكه والخضراوات المغسولة جيدًا، والتقليل من كميات الملح في الطعام".

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