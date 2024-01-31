انت الان تتابع "ويك إند صقيع".. "الجهني": درجات حرارة صفرية الجمعة والسبت بهذه الأماكن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - توقع الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني، أن تصل درجة الحرارة إلى الصفر المئوي وتحت الصفر صباح الجمعة والسبت، على نطاق واسع بالمناطق الشمالية، "ويك إند صقيع".

وأوضح الجهني أن المناطق التي ستشهد درجات الحرارة الصفرية؛ ستشمل عدة أماكن منها تيما والنشيفة والقليبة -1 تحت الصفر، و"جبة" صفر مئوية؛ فيما ستشهد الشق وجبل اللوز -2 مئوية.

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